Governo realiza 41ª edição dos Jogos da Primavera no estado de Sergipe

O Governo de Sergipe realizou, nesta quinta-feira, 24, a abertura da 41ª edição dos Jogos da Primavera, maior evento desportivo do estado. O tradicional encontro reúne alunos da rede pública e particular, de todas as regiões, em uma celebração de talento, espírito esportivo e integração escolar.

O governador Fábio Mitidieri destaca que esta é a maior edição do evento. Neste ano, mais de 12 mil estudantes de mais de 480 escolas de todos os 75 municípios participaram da edição. “Queremos reforçar para que, a cada ano, seja ainda maior. Através do esporte, a gente traz dignidade, inclusão, ensina valores que são levados para toda uma vida, pois através do esporte formamos grandes cidadãos”, defende o governador.

A cada ano, os Jogos crescem em alcance e impacto, fortalecendo o desporto escolar e incentivando a formação de novos talentos. O evento é uma oportunidade para milhares de jovens demonstrarem suas habilidades e competirem em 28 modalidades esportivas.

O vice-governador e secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, lembra que o evento esportivo possibilita ainda que muitos jovens sergipanos realizem o sonho de conhecer a Arena Batistão. “Essa arena é muito importante para os sergipanos, já que grandes atletas do nosso esporte se apresentaram aqui e os alunos se emocionam ao chegar na arena. E o esporte é fundamental na formação dos nossos alunos. Estamos preparando cidadãos, gente que se dedica, se esforça, entende o seu papel de coletividade para ajudar a sociedade e o estado de Sergipe”, ressalta.

A secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, pontua que a união do Esporte com a Educação resulta no sucesso do evento, que são seletivas para muitas “Sabemos que desses milhares de atletas que estão participando, apenas alguns vão receber medalhas, mas a experiência positiva que todos eles terão é incontestável. Além disso, os nossos jogos são seletivas para as competições nacionais, então isso dá uma oportunidade para eles viajarem, representarem o estado, conhecer outras culturas, pessoas, fazer esse intercâmbio que reflete na vida”, informa.

A novidade da edição de 2025 será a inclusão do skate, que estreia na competição, acompanhando o sucesso do surf, que estará presente pelo segundo ano consecutivo. A ampliação das modalidades reforça o compromisso do evento em abraçar diferentes expressões do desporto e incentivar novas gerações de atletas.

Para além da competição, os Jogos da Primavera são uma oportunidade para os estudantes viverem experiências enriquecedoras, fortalecerem valores como disciplina e trabalho em equipe, e mostrarem o talento do desporto escolar sergipano. Além de gerar impacto educacional e social, o evento promove a inclusão e reforça a importância da prática desportiva na formação dos jovens. A cada edição, há talentos revelados e histórias inspiradoras construídas. incentiva a integração entre crianças e jovens, promove a inclusão e reforça a importância da prática desportiva na formação dos nossos jovens.

Os Jogos da Primavera são coordenados pelas Secretarias de Estado da Educação (Seed) e do Esporte e Lazer (Seel) e contam com apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Sergipe), Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar de Sergipe.

Foto: Reinaldo Moura