Governo realiza Audiência Pública sobre implantação de Redes de Gás

O Governo do Estado, por meio da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese), realizará no próximo dia 22 de julho a Audiência Pública nº 002/2025, com o objetivo de receber contribuições e promover o debate sobre os critérios e condições para implantação de Redes Estruturantes do Sistema de Distribuição de Gás e seus intercambiáveis no estado.

O evento será realizado em formato híbrido, das 9h às 13h, no auditório da Agrese, localizado na Avenida Marieta Leite, nº 301, bairro Grageru, em Aracaju/SE. A audiência é aberta ao público e busca ampliar a transparência e o diálogo com a sociedade e os agentes do setor.

As inscrições para participação estarão disponíveis no período de 20 de junho a 21 de julho de 2025 para o público em geral. Já os interessados em se inscrever como expositores poderão se cadastrar até o dia 18 de julho de 2025, às 17h. Os documentos e demais formulários estão disponíveis no portal da Agrese.

A Audiência Pública é uma etapa fundamental do processo regulatório, permitindo que cidadãos, empresas e instituições apresentem sugestões, críticas e contribuições para o aperfeiçoamento da política de distribuição de gás canalizado no estado.

texto e foto ascom Agrese