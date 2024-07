Governo realiza entrega de ambulância no Hospital de Nossa Senhora da Glória

A aquisição da ambulância teve o investimento total de R$138 mil, proveniente de emenda parlamentar

O Governo de Sergipe, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), realizou neste domingo, 27, a entrega de mais uma ambulância para o Hospital Regional Governador João Alves Filho, no município de Nossa Senhora da Glória. A entrega é fruto de emenda parlamentar da ex-deputada estadual e senadora suplente Janier Mota.

A aquisição da ambulância teve o investimento total de R$138 mil, proveniente de emenda parlamentar e recurso próprio da gestão estadual, onde irá beneficiar a população de toda a região do sertão sergipano, contribuindo para as transferências de pacientes de urgência e emergência.

De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Walter Pinheiro, a entrega de mais uma viatura irá auxiliar na transferência dos pacientes que envolvem a região de Glória como um todo. “Agradecemos a nossa senadora suplente pelo olhar sensível às causas da saúde do nosso estado que vem sendo fortalecida e priorizada pelo Governo de Sergipe. Então, é um grande dia para a população gloriense que está recebendo este importante equipamento para auxiliar no tratamento e assistência dos sergipanos”, disse o secretário.

O Hospital Regional de Glória atende casos de baixa e média complexidade, garantindo a assistência da população do município e regiões vizinhas do alto sertão sergipano. Atualmente, a unidade já conta com uma ambulância que é fruto de ações do Governo do Estado.

A ex-deputada estadual e senadora suplente, Janier Mota, se mostrou agradecida por mais uma missão cumprida. “Estou muito feliz pela entrega da ambulância fruto do meu mandato enquanto eu era deputada. Agradeço ao governador Fábio e ao secretário da Saúde que não mediram esforços para a realização de mais uma entrega em benefício da população”, ressaltou Janier.

Já para a superintendente do Hospital Regional de Glória, Maísa Feitosa, a entrega do veículo vem para melhorar ainda mais a assistência. “Estamos gratos por mais essa conquista que trará um serviço de maior qualidade ao povo do sertão no que se refere aos atendimentos e assistência qualificada”, comentou.

Melhorias

Com a nova ambulância inter-hospitalar, vai atender a região de saúde de Glória, além do próprio município, beneficiando as cidades circunvizinhas que fazem parte da região como Canindé de São Francisco, Feira Nova, Gararu, Gracho Cardoso, Itabi, Monte Alegre de Sergipe, Nossa Senhora da Glória, Poço Redondo e Porto da Folha.

A dona de casa Maria José Barros reconheceu a importância da chegada de mais um equipamento para o município. “Acho maravilhoso o investimento com a saúde, pois irá trazer mais qualidade na assistência que a gente tanto precisa”, contou Maria.

Foto: Valter Sobrinho