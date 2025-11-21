Governo  realiza entrega de EPIs e capacitação para catadores no Fasc

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), realizou na última quarta-feira, 19, a entrega de 20 kits de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e materiais de higiene pessoal aos catadores e catadoras que atuarão na coleta seletiva durante o Festival de Artes de São Cristóvão (Fasc). O evento acontece entre os dias 20 e 23 de novembro, em São Cristóvão, município da Grande Aracaju.

A ação foi realizada em parceria com a Prefeitura Municipal de São Cristóvão, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, e integra as ações do programa Coleta do Bem. O projeto é uma iniciativa da Semac que visa reforçar a valorização social dos catadores, fortalecer a coleta seletiva e promover boas práticas ambientais durante grandes eventos no estado.

Para a secretária de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas, Deborah Menezes Dias, ações como essa refletem a prioridade da gestão para fortalecer políticas públicas sustentáveis, de forma integrada e socialmente justa. “Os catadores desempenham um papel fundamental na cadeia da reciclagem e na redução de impactos ambientais, especialmente em eventos de grande porte como o Fasc. Ao oferecer capacitação e EPIs, garantimos mais dignidade, segurança e reconhecimento para esses profissionais, que são parte essencial da política ambiental do estado”, destacou.

Durante o ato de entrega dos materiais, o prefeito de São Cristóvão, Júlio Nascimento Júnior, ressaltou a parceria com o Governo do Estado, que afirmou considerar fundamental para a realização do festival. “O Governo de Sergipe se faz presente não somente com o apoio financeiro ao Fasc, mas também de forma ativa, participando do Fasc Sustentável”, garante.

O kit contempla itens como camisas UV de manga longa, boné árabe, botas de couro com solado de borracha, protetor solar, protetor auricular, luvas de malha PU, ecobag, shampoo, condicionador, desodorante, sabonete, escova de dente, creme dental e absorventes.

Além da entrega dos conjuntos, a programação incluiu um encontro com os catadores, momento dedicado ao reconhecimento e valorização desses profissionais. Conduzida pela Gerência de Resíduos Sólidos da Semac, a capacitação abordou temas como segurança no trabalho, uso correto dos EPIs, manejo adequado dos resíduos e sensibilização ambiental, reforçando o compromisso com a proteção da saúde dos trabalhadores e com a gestão ambiental responsável.

Para Diana Ferreira da Silva, que recolhe resíduos recicláveis há cinco anos e é integrante da Associação de Catadores de São Cristóvão, os equipamentos de segurança são fundamentais para a atividade que realiza. “Mexemos com materiais cortantes e trabalhamos no sol. As ferramentas vão ajudar a nos proteger”, enfatizou. Marivaldo Araújo trabalha com reciclagem há dois anos e está animado para atuar pela primeira vez no Fasc. “Este serviço é um complemento de renda importante para minha família”, contou.

Já a contemplada Fabiana de Santana, catadora há dez meses, lembrou que o projeto Coleta do Bem é uma forma de valorização dos profissionais. “É um reconhecimento pela nossa contribuição ao meio ambiente”, afirmou.

Com milhares de visitantes, o Fasc é um dos principais eventos culturais de Sergipe e, com o apoio da Semac, reforça o compromisso com práticas sustentáveis e com a inclusão social dos catadores e catadoras que atuam na coleta de resíduos recicláveis.

Sobre o Fasc

O Festival de Artes de São Cristóvão consolidou-se desde a década de 1970 como um dos maiores encontros culturais do Nordeste, reunindo artistas locais e de diversas partes do país em múltiplas linguagens artísticas. Após um intervalo em 2005, o evento retornou em 2017, reafirmando o papel de São Cristóvão como um importante polo de produção e difusão cultural no Brasil.

Com palcos espalhados pelo Centro Histórico e também em diferentes bairros, o Fasc oferece uma vivência completa, que integra música, teatro, dança, literatura, artes visuais, cinema e outras expressões, celebrando a riqueza cultural da quarta cidade mais antiga do país.

Foto: Ascom/Semac