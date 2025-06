Governo realiza lançamento do Sergipe Oil & Gas 2025 nesta terça-feira

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), convida para o lançamento do Sergipe Oil & Gas 2025. O evento acontecerá nesta terça-feira, 3, no auditório do Complexo do Desenvolvimento Econômico de Sergipe, às 15h.

A agenda apresentará as novidades e destaques da edição deste ano, que acontecerá de 23 a 25 de julho e, novamente, contará com o apoio do Governo do Estado. O Sergipe Oil & Gas é um evento consolidado no calendário do segmento de petróleo e gás nacional, que reúne agentes públicos, técnicos, especialistas e setor produtivo com o objetivo de debater tendências, trocar experiências e promover oportunidades de negócio.