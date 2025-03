Governo realiza mutirão de emprego no municipio de Barra dos Coqueiros

Nesta quinta-feira, 27, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), promove no município de Barra dos Coqueiros, na região metropolitana de Aracaju, o primeiro Mutirão de Empregos. Será disponibilizado um total de 70 vagas de trabalho, para diversos cargos, em empresas da região.

A ação vai acontecer a partir das 9h na quadra poliesportiva da escola Delzuíta da Costa Dantas Santos, localizada na Avenida Oliveira Martins, 674. Será uma oportunidade também para apresentar ao público local o atendimento fi-gital da plataforma GO Sergipe, a nova ferramenta de intermediação de mão de obra do Núcleo de Apoio ao Trabalhador (NAT), setor ligado à Seteem.

De acordo com o gestor da pasta, secretário Jorge Teles, o objetivo do Mutirão é aproximar as oportunidades da população, facilitando o acesso ao mercado de trabalho por meio da intermediação de mão de obra qualificada, além de conectar empregadores a trabalhadores de forma ágil e eficiente.

“A iniciativa do Mutirão do Emprego surgiu a partir da demanda de empresas que nos procuraram em busca de apoio para a contratação de novos colaboradores. Sergipe vive um momento positivo em sua economia, com empresas ampliando seus negócios e novas empresas se instalando no estado, o que tem contribuído diretamente para os bons resultados na geração de empregos formais. Além da cidade onde estamos iniciando a ação, já temos previstos novos mutirões em municípios como Nossa Senhora do Socorro, sempre a partir das necessidades apresentadas pelas empresas que atuam em cada região”, informou Teles.

Serviços

A ação é direcionada para trabalhadores em busca de emprego, empregadores que desejam recrutar novos colaboradores e jovens em busca de oportunidades no Programa Primeiro Emprego (PPE). Além da oferta de vagas, o Mutirão também vai levar serviços de orientação e cadastramento já fornecidos pelo NAT.

Para o público do PPE, haverá auxílio para inscrição nas oportunidades divulgadas no mais recente edital, que conta com mais de 900 vagas abertas, além de informações sobre o programa e como participar.

A prefeitura da Barra dos Coqueiros é parceira da ação e busca reforçar a inclusão social e profissional local, promovendo o desenvolvimento econômico e o fortalecimento da rede de apoio aos trabalhadores da região.

Foto: João Vitor Lobo