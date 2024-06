Governo reforça combate à importunação sexual no Arraiá do Povo

Junho chegou e com ele mais uma edição do Arraiá do Povo, na Orla de Atalaia. E para reforçar o combate à importunação durante os dias das festividades juninas, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres (SPM), estará promovendo ações de divulgação da campanha ‘Não é Não! Oxe!’.

Além de disponibilizar material e informações no estande montado na Vila do Forró, as equipes da SPM circulam por todos os espaços do Arraiá realizando adesivação e panfletagem da campanha, buscando ampliar a conscientização popular sobre o papel de todos no combate a este tipo de violência contra a mulher.

Segundo a secretária da SPM, Danielle Garcia, foram preparadas diversas ações para ampliar esta conscientização. “Queremos que a sociedade, especialmente os homens, entendam que pode paquerar, pode chamar para dançar, pode até beijar, desde que a mulher permita. Mas, se ela disser não, respeite e não insista, pois ‘Não é Não!’”, destacou.

Nos materiais distribuídos constam também orientações sobre o que a mulher deve fazer caso seja vítima de importunação, além dos contatos da SPM, da Polícia Militar (190), do Disque Denúncia da Polícia Civil (181) e da Central de Atendimento à Mulher (180). “Essa campanha é muito importante para que a gente se sinta protegida. Parabenizo a SPM por esse trabalho de conscientização”, afirmou a técnica em administração, Ane Liviane.

Visitando a capital sergipana pela primeira vez, a turista de Guarulhos, Miriam da Silva, também ressaltou a importância da campanha ‘Não é Não! Oxe!’ promovida pelo Governo de Sergipe. “Destacando que seja onde a mulher estiver ela não seja forçada a fazer algo que ela não queira. Ela deve ser respeitada sempre. Achei muito importante essa campanha, que eu aprovo e apoio. Não à violência contra a mulher em qualquer lugar”, enfatizou.

Foto: Ascom/SPM