Governo retoma programa que oferece passagens aéreas aos atletas

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer, atua para garantir a participação dos atletas sergipanos em todas as competições esportivas de alto nível. Para isso, retomará o programa ‘Sergipe no Pódio’, que disponibiliza passagens aéreas para que os atletas sergipanos tenham a oportunidade de participar de competições nacionais e internacionais.

Por meio do ‘Sergipe no Pódio’, o Governo disponibilizará o valor de até R$20 mil em passagens aéreas para cada federação aderente, através de edital de chamamento público disponível no site (esporte.se.gov.br) com todas as informações e documentação necessárias para adesão. O período de inscrições segue até o dia 21 de julho.

A secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, comemora o retorno do ‘Sergipe no Pódio’. “Estamos incentivando e oportunizando a participação dos atletas sergipanos nas competições esportivas nacionais e até internacionais. Sabemos que tem muitos atletas que deixam de competir devido aos custos das viagens, por isso criamos esse programa em que o Governo do Estado oferece as passagens, apoia o intercâmbio e o desenvolvimento na modalidade. Estamos retomando o programa e aumentando o valor do investimento em passagens aéreas, esse ano serão R$20 mil. Com isso, teremos ainda mais atletas sergipanos nos representando nas competições Brasil afora”, disse a secretária.

O diretor de Paradesporto da Secretaria de Esporte e Lazer e paratleta de ciclismo, Ulisses Freitas, reforça a importância do ‘Sergipe no Pódio’ para os atletas. “Muitos atletas deixam de participar de competições importantes para a sua carreira como atleta profissional devido ao alto custo das viagens. Então, a retomada do ‘Sergipe no Pódio’ é muito importante para o desenvolvimento dos nossos atletas e do esporte sergipano”, explica Ulisses.‌

Regras

O ‘Sergipe no Pódio’ tem como objetivo principal o incentivo ao esporte de alto rendimento, oferecendo aos atletas a segurança de participação nas competições de alto nível. Assim, as federações olímpicas podem indicar os melhores atletas do estado para a disputa no cenário nacional.

‌Para tanto, o Sergipe no Pódio não prevê repasse financeiro às federações aderentes, sendo o benefício concedido por meio de bilhetes aéreos emitidos pela própria Secretaria de Esporte e Lazer, observando conveniência, oportunidade e menor preço. A Secretaria também não se responsabiliza por custos extras de viagens, como taxas de bagagens, remarcações, perdas de voos ou situações análogas.

Foto assessoria

Sheila Dias