Governo se prepara para debater avanços na tecnologia pública

A Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado de Sergipe (Emgetis) já está se mobilizando para participar da 171ª Reunião Ordinária do Conselho de Associadas (Roca), que ocorrerá nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2025, em Fortaleza, no Ceará. O evento, organizado pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais e Públicas de Tecnologia da Informação e Comunicação (ABEP-TIC), é um dos mais importantes encontros do setor de tecnologia pública no Brasil.

O presidente da Emgetis, João Pereira, destaca a importância do evento para o fortalecimento do setor e para a troca de experiências entre gestores e especialistas de todo o país. “A Roca é uma oportunidade única de nos atualizarmos sobre as melhores práticas, novas tecnologias e desafios comuns que enfrentamos no dia a dia da gestão pública. Estamos comprometidos em levar as contribuições de Sergipe e em absorver soluções inovadoras que possam ser aplicadas em nosso estado”, afirma.

Com uma programação que inclui palestras, painéis e debates, o evento busca fomentar a colaboração entre as entidades estaduais e públicas de tecnologia. Além disso, a reunião contribui para o alinhamento de estratégias que impulsionam a modernização da administração pública e a melhoria dos serviços ofertados à população. No ano passado, a 170ª Roca foi realizada nos dias 12 e 13 de dezembro em Brasília.

Foto: Ascom Emgetis