Governo suspende programação do Arraiá do Povo desta sexta-feira em razão de ventos no litoral

O Governo de Sergipe informa que a programação do Arraiá do Povo prevista para esta sexta-feira, 13, precisou ser cancelada por causa dos ventos intensos que atingem o litoral da capital sergipana. A medida visa garantir a segurança e a integridade física do público, artistas e profissionais que atuam no evento, diante do risco de deslocamento da estrutura erguida para o evento.

A Gerência de Meteorologia da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac) emitiu aviso meteorológico de probabilidade de ventos intensos que podem variar de 40 a 65 km/h, além de chuvas moderadas a intensas, com possibilidade de trovoadas e descargas elétricas.

As atrações que não puderam se apresentar nesta data no Arraiá do Povo serão remanejadas para uma nova data, mediante disponibilidade dos artistas, informação que será amplamente divulgada nos canais de comunicação oficial do Governo de Sergipe.

A programação do Arrastapé do 18, no bairro 18 do Forte, que tem início nesta sexta-feira, 13, permanece sem alterações, uma vez que a localidade não tem sido atingida pelos fortes ventos.