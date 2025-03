Governo terá stand na primeira feira de Pesca e Aquicultura de Sergipe

O Governo do Estado, por meio da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema), estará presente na AquiPesc Brasil 2025, que acontece entre os dias 27 e 29 de março. Realizado pela Fecomércio e parceiros, o evento será a primeira feira de Pesca e Aquicultura de Sergipe e acontecerá a partir das 14h, no Centro de Convenções AM Malls, voltado para produtores, pescadores, empresários, investidores, fornecedores, consumidores e interessados no setor.

A Adema participará com um stand para atendimento e regularização do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e informações sobre o licenciamento ambiental de empreendimentos aquícolas. Os dois assuntos também serão abordados em palestra que será ministrada pela gerente de Licenciamento Ambiental da Adema, Evanildes Menezes, às 17h desta quinta-feira, compondo a programação científica do evento.

O presidente da Adema, Carlos Anderson Pedreira, reforça a importância da presença do órgão ambiental no evento. “Como órgão licenciador, por onde passa o setor produtivo do estado, a Adema tem esse compromisso e nosso objetivo é facilitar o acesso aos nossos serviços, além de orientar produtores sobre os caminhos para manter seus empreendimentos em harmonia com as normas ambientais”, afirma.

De acordo com a gerente de Licenciamento Ambiental da Adema, Evanildes Menezes, as informações que serão passadas em sua palestra terão por objetivo ajudar os empreendedores aquícolas a se manterem regularizados. “O CAR, além de ser um cadastro obrigatório, é uma ferramenta que permite que o empreendedor possa ter acesso a crédito, dentre outros programas governamentais para impulsionar o seu negócio e manter a regularização ambiental do seu imóvel”, conclui.

Foto ascom Adema