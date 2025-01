Governo vai capacitar empreendedoras de Laranjeiras e Japaratuba

Mais de 80 mulheres serão beneficiadas com capacitação em Marketing e Comercialização ofertada pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem). Elas integram grupos associativos nos municípios de Laranjeiras e Japaratuba, que já produzem gêneros alimentícios em uma ação da Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE). Agora, com a iniciativa da gestão estadual, elas avançam em mais uma etapa rumo à autonomia econômica.

A aula inaugural do curso ‘Elas Empreendem’ aconteceu na manhã desta segunda-feira, 27, no Auditório do Palácio de Justiça. A ideia é que estas mulheres aprendam a precificar, divulgar e vender de forma eficiente os produtos que desenvolvem. O diferencial da ação é que se tratam de mulheres de comunidades quilombolas, muitas delas em situação de vulnerabilidade social.

“Não há outro caminho para o desenvolvimento, a não ser começar pelas pessoas. Nós temos esse trabalho de investir nas pessoas, de investir nas mulheres, de criar autonomia financeira para que elas tenham a sua independência, o seu arbítrio, possam perseguir e construir o caminho que desejarem e assim, quebrar o ciclo de violência. Então, hoje é um dia muito feliz para nós, por sermos também instrumentos desse processo que precisa ser construído por toda a sociedade, para abolirmos a violência contra a mulher e dar à mulher o papel que ela merece de destaque em nossa sociedade”, salientou o secretário de Estado do Trabalho, Jorge Teles.

As mulheres que serão capacitadas já produzem na Fábrica de chocolates Mussuca, em Laranjeiras, e em Japaratuba; são diversos os produtos, de doces a temperos, oriundos da fábrica Delícias do Quilombo, no povoado Patioba. A criação das duas unidades teve participação direta da coordenadoria da Mulher e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), além de apoio dos Centros de Referência de Atendimento à Mulher (Cram) dos municípios.

Para a juíza Jumara Porto, coordenadora da Mulher do TJSE, a nova ação proposta pela Secretaria do Trabalho vem para fortalecer a independência e a prosperidade dessas mulheres. “O secretário sugeriu primeiro ensiná-las a venderem esses produtos, a comercializar, que isso é muito difícil, e também para colocar os produtos no mercado. Tenho certeza que com a ajuda da Secretaria do Trabalho e da Fecomércio a gente vai conseguir fazer isso”, pontuou a juíza.

Sueli Leite é uma das mulheres integrantes da fábrica Delícias do Quilombo, que produz doces, cocadas, bolos entre outros produtos. Ela conta que está animada com as novas perspectivas abertas a partir da capacitação que elas receberão.

“A nossa expectativa é muito boa, de transportar as nossas delícias em todas as comunidades, em todas as cidades, para outro estado, até para fora do Brasil. Para a gente, é muito importante aprender marketing, para mostrar às pessoas o quanto é bom esse empreendimento dos doces, da delícia do nosso quilombo”, comentou a empreendedora.

A solenidade contou com a presença do presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe, Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima, e também do presidente do Sistema Fecomércio Sesc-Senac Marcos Andrade e do diretor Regional do Senac, Nilson Lima.

Foto: Ascom Seteem