GOVERNO ZERA FILA PARA CADEIRAS DE RODAS E INAUGURA NOVA SEDE DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO EM TERAPIAS

Em mais uma demonstração do compromisso com a promoção da acessibilidade e da saúde de toda a população, o Governo de Sergipe realizou nesta terça-feira, 1º, a entrega de cadeiras de rodas para usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), no Centro Especializado em Reabilitação José Leonel Ferreira Aquino (CER IV), em Aracaju. O evento marcou uma importante ação da gestão estadual que objetiva zerar a fila de espera pelo equipamento, pelo qual os pacientes aguardavam desde 2019. Durante a solenidade, que contou com a participação do governador Fábio Mitidieri, a mudança de endereço do Núcleo de Acolhimento em Terapias Especializadas (Nate), que passa a funcionar no CER IV, foi oficializada. O Nate oferece suporte técnico para terapias à base de canabidiol, com um foco no atendimento humanizado e no cuidado à saúde dos pacientes que utilizam esse tratamento pioneiro no estado.

A iniciativa, realizada por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), contempla a aquisição de até 12.550 cadeiras de rodas, que serão distribuídas gradativamente, de acordo com a demanda e a capacidade operacional do CER IV. Os modelos atendem tanto adultos quanto crianças e incluem cadeiras de banho infantil, cadeiras para tetraplégicos, monobloco e cadeiras motorizadas.

De acordo com o governador, com a ação, o Estado zera a fila de espera, que chega a 1.929 usuários, acumulada desde 2019. O contrato para aquisição das cadeiras pode chegar a R$ 29,2 milhões, por meio de adesão de ata de licitação, a depender da demanda de usuários. “É importante para a saúde e para o estado que, com essa iniciativa, Sergipe zere a fila de cadeiras de rodas. Graças a Deus, quero parabenizar a SES e a Seasic por esse trabalho e por zerar essa fila. São quase duas mil pessoas que estavam aguardando por essas cadeiras de rodas, e agora conseguimos”, pontuou Fábio Mitidieri.

Os pacientes que precisam de cadeiras de rodas devem apresentar um relatório médico, fisioterapêutico ou ocupacional contendo o código da Classificação Internacional de Doenças (CID-10) e o peso do paciente, além de documentos pessoais e o cartão do SUS. A solicitação deve ser feita no setor de Órteses, Próteses e Materiais Especiais do CER IV.

A primeira-dama e secretária da Assistência Social, Érica Mitidieri, frisou que a ação faz parte de um conjunto de ações governamentais que busca promover mais inclusão e oportunidade para os sergipanos. “É uma importância enorme para Sergipe e para os pacientes, pois traz a oportunidade de terem suas cadeiras de rodas e poderem se locomover de maneira mais adequada. Isso também dá tranquilidade às famílias, que muitas vezes precisavam carregar seus entes no colo ou enfrentar dificuldades para mover os pacientes. Esta é uma entrega muito significativa. Graças a Deus, já temos 300 cadeiras prontas, e outras estão chegando”, revelou.

O secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, evidenciou a importância da ação, cujo objetivo é garantir mobilidade e dignidade aos sergipanos que necessitam dos equipamentos. “Este é um momento muito importante, pois tiraremos da espera mais de 1.900 pessoas que aguardavam por esse equipamento. Hoje estamos entregando as primeiras 50 cadeiras e resolvendo, de forma definitiva, um problema que afetava o estado de Sergipe desde 2019”, disse.

O presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência e Altas Habilidades, Antonio Luiz dos Santos, parabenizou a ação governamental, que, para ele, representa um marco para as pessoas com deficiência motoras. “Esse é um anseio de milhares de pessoas com deficiência há muitos anos. Sempre cobramos do governo essa atenção, e hoje precisamos reconhecer quando somos atendidos. Essas cadeiras de rodas simbolizam liberdade para aqueles que precisam delas. Quero agradecer muito ao governador Fábio, à secretária Érica e ao secretário Cláudio por essa conquista”, elogiou.

Marcos Antônio de Mene Silva foi um dos contemplados com a cadeira de rodas. “É muito bom. Eu andava com dificuldade, e depois que precisei amputar a perna, vim me inscrever para a prótese. Quando vi que havia a opção de também pegar a cadeira, aproveitei. Vai facilitar muito, principalmente porque, às vezes, quem tem problema nas pernas se cansa rápido. Essa cadeira vai me ajudar não só em casa, mas também no esporte que pratico”, aprovou.

Nate

A mudança do Núcleo de Acolhimento em Terapias Especializadas (Nate) para o CER IV é parte do esforço do Governo de Sergipe em oferecer um atendimento mais amplo e qualificado para pacientes que fazem uso de terapias à base de canabidiol. O Nate, que antes funcionava no Hospital de Urgências de Sergipe (Huse), agora conta com uma estrutura mais moderna e confortável, composta por duas salas de atendimento e uma recepção.

O governador ressaltou a importância do Nate na política estadual de saúde. “Muito importante, porque hoje os medicamentos à base do canabidiol têm ampliado os tratamentos para epilepsia, câncer, autismo, dores crônicas, ansiedade, e será possível fazer esse acompanhamento”, destacou.

O chefe do Executivo estadual enfatizou que, no CER IV, os pacientes poderão contar com tratamentos completos e acompanhamento especializado. Ele ainda mencionou seu envolvimento direto, enquanto deputado federal, na criação da lei nacional que regulamenta o uso do canabidiol no Brasil. “Agora, como governador, estou tendo a oportunidade de implementá-lo. Somos pioneiros no tratamento. O estado de São Paulo entrega apenas o medicamento, e o outro estado do Brasil que tem toda uma linha de tratamento e acompanhamento é Sergipe, mostrando mais uma vez que está saindo na frente”, afirmou.

O Nate foi responsável pelo lançamento do primeiro protocolo clínico para uso de canabidiol no tratamento de epilepsias fármaco-resistentes, como a síndrome de Dravet e o complexo de Esclerose Tuberosa, além de protocolos voltados para pacientes com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) que apresentam comportamentos agressivos. O novo espaço no CER IV oferece não apenas atendimento médico, mas também orientação nutricional especializada para garantir um tratamento integral.

Segundo o secretário da Saúde, a ideia é potencializar os tratamentos ofertados. “Vamos beneficiar pacientes com Transtorno do Espectro Autista, entre outros, que precisam desse tratamento especializado. Isso fortalece ainda mais o atendimento aqui no CER IV” , apontou Cláudio Mitidieri.

Silvana de Lemos Moura é mãe de uma paciente que iniciará o tratamento com canabidiol. “Eu sofri muito correndo atrás de tratamentos para minha filha, que tem autismo e apresenta muita agressividade. Finalmente, graças a Deus, temos essa oportunidade de iniciar o tratamento com canabidiol. A expectativa é grande, porque já tentamos vários medicamentos sem sucesso. Agora, esperamos ver melhorias na desregulação emocional dela. Só quem vive isso sabe o quanto é difícil o dia a dia com uma criança assim”, disse.

Foto: César de Oliveira