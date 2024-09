Katarina diz que “grafite é cultura, diálogo social e empoderamemto”

Neste sábado, 31, o coletivo Espaço Criativo e a Superintendência Especial da Juventude do Governo do Estado, promoveram a 7ª edição do “Festival de Graffit Agora é Avera”.

Ao longo do tempo, membros do coletivo têm se empenhado em realizar ações como painéis em comunidades, oficinas e eventos como o “Agora é avera”. Nesse sentido, o Festival surge como uma evolução natural das iniciativas culturais e educacionais implementadas pelo espaço.

A inciativa contou com o apoio da deputada federal Delegada Katarina. “O grafite hoje é uma ferramenta para promover o empoderamemto da comunidade, o diálogo social e a valorização da expressão artística”, afirma a deputada.

Para a Delegada Katarina, além de embelezar os espaços urbanos, os painéis dão voz aos jovens e às bases sociais. “Incentivar essa cultura é essencial e faz com que criemos ambientes mais democráticos e representativos. Por isso, faço questão de apoiar a inciativa e parabenizar a sua realização, por parte do Governo do Estado, através da SuperJuv, e também do Espaço Criativo”, ressalta a parlamentar.

Foto assessoria

Por Tanuza Oliveira