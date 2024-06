Gramado: a realização do Festuris 2024 está confirmada

Apesar das incertezas sobre a reabertura do Aeroporto de Porto Alegre, prevista possivelmente para dezembro, o Festuris 2024 ocorrerá conforme planejado. Eduardo Zorzanello e Marta Rossi, em entrevista ao Portal Panrotas, garantiram que o festival será realizado de 7 a 10 de novembro no Serra Park, em Gramado, com inscrições a partir de junho.



Gramado (RS) // Crédito: Blog Festuris

O evento terá várias opções de chegada por meio de aeroportos em Canoas, Caxias do Sul, Jaguaruna e Florianópolis. A expectativa é atrair novamente os 15 mil profissionais que participaram na última edição, com uma lista de expositores ainda maior.

O Festuris continua sendo crucial para a reconstrução do turismo no Rio Grande do Sul, promovendo negócios B2B e destacando-se no cenário nacional e internacional.

Mais de 300 atrações sergipanas estão nos festejos juninos do estado

Nos 60 dias de festa junina em Sergipe, a cultura local será o grande destaque, com mais de 300 atrações sergipanas. No Arraiá do Povo, 42% das 94 atrações são da região, e no Arrastapé do 18, 57% dos shows são conduzidos por artistas locais.

A Vila do Forró também terá uma forte presença de músicos sergipanos, como forrozeiros e sanfoneiros, em quase toda a programação de 1º de junho a 30 de julho. A Rua São João, na ‘Segundona do Turista’, continuará a tradição de valorizar os talentos locais.

Gustavo Paixão, presidente da Funcap, destaca que a maioria dos artistas foi contratada por edital, garantindo um processo justo e comprometido com a cultura do estado. Em comparação com o ano passado, houve um crescimento de 50% nas atrações locais.

GOL acrescenta mais de 2.400 voos domésticos na temporada de inverno

A GOL anunciou um aumento significativo em sua malha aérea doméstica para o mês de julho, período de alta temporada de inverno. Durante esse mês, empresa adicionará mais de 2.400 voos, elevando o total para 18.500 operações e introduzindo 461.000 novos assentos. Como resultado, a capacidade da empresa aumentará 24% em relação este mês de junho, considerado baixa temporada.



Crédito: Divulgação/GOL

Conheça as 12 rotas sazonais e domésticas que a GOL acrescentou:

Aracaju (AJU) – São Paulo/Congonhas (CGH): de 1º/07 a 4/08 Belo Horizonte/Confins (CNF) – São Luís (SLZ): de 2/07 a 1º/08 Belo Horizonte/Confins (CNF) – Fortaleza (FOR): de 4/07 a 4/08 Curitiba (CWB) – Salvador (SSA): de 29/06 a 10/08 Porto Seguro (BPS) – Rio de Janeiro/RIOgaleão (GIG): de 1º/07 a 3/08 Rio de Janeiro/RIOgaleão (GIG) – Goiânia (GYN): de 3/07 a 11/08 São Paulo/Congonhas (CGH) – Maceió (MCZ): de 1º/07 a 4/08 São Paulo/Congonhas (CGH) – Foz do Iguaçu (IGU): de 1º/07 a 4/08 São Paulo/Congonhas (CGH) – João Pessoa (JPA): de 1º/07 a 4/08 São Paulo/Congonhas (CGH) – Natal (NAT): de 1º/07 a 5/08 São Paulo/Guarulhos (GRU) – Palmas (PMW): a partir de 1º/07 São José dos Campos (SJK) – Salvador (SSA): de 2/07 a 31/07

Com quatro centros de convenções, Pernambuco volta ao turismo de negócios

Pernambuco está consolidando sua posição no turismo de negócios com a inauguração do Recife Expo Center, previsto para agosto. Este novo espaço, localizado no Cais de Santa Rita, possui 4.100 m² de área para eventos e capacidade para 1.500 pessoas no auditório. Além do Recife Expo Center, o estado conta com o Centro de Convenções de Pernambuco, o Centro de Eventos Recife e o CCEE da UFPE, fortalecendo-se como um polo atrativo para grandes eventos de negócios, estimulando o desenvolvimento econômico da região.

CVC: ranking dos 5 destinos mais procurados para as férias de julho

A CVC realizou um levantamento exclusivo sobre a demanda para as férias de julho, revelando que a preferência dos brasileiros permanece focada em destinos de praia e sol para as viagens nacionais. No âmbito internacional, os destinos mais procurados são os países vizinhos da América do Sul. A empresa também registra um aumento de 10% na demanda em relação ao mesmo período do ano passado.

Destinos nacionais mais procurados:

Recife (PE) João Pessoa (PB) Foz do Iguaçu (PR) Maceió (AL) Natal (RN)

Destinos internacionais mais procurados:

Santiago (Chile) Buenos Aires (Argentina) Orlando (EUA) Roma (Itália) Bariloche (Argentina)

Veneza limita grupos a 25 pessoas e proíbe uso de alto-falantes

A cidade de Veneza, na Itália, implementou novas restrições ao turismo, estabelecendo um limite máximo de 25 pessoas por grupo de turistas e proibindo o uso de alto-falantes. Essas medidas, anunciadas no último sábado (1º), visam reduzir o impacto do turismo na cidade, especialmente durante a alta estação, quando cerca de 100 mil turistas pernoitam no local.

]

Multidão de turistas em Veneza, na Itália // Crédito: Mike Palmer Pixabay

Essas restrições fazem parte de um esforço contínuo das autoridades italianas para preservar a cidade. Em abril, Veneza começou a cobrar uma taxa de entrada para turistas que visitam a cidade por um dia, sem pernoitar. A intenção é diminuir a exploração turística e proteger o centro histórico de um dos destinos mais visitados da Europa.

Tráfego aéreo global de passageiros deve superar pré-pandemia

As projeções da Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata), divulgadas na reunião da assembleia geral em Dubai, indicam que 5 bilhões de passageiros devem embarcar em aviões globalmente em 2024, superando o recorde de 4,54 bilhões de 2019. As empresas aéreas devem obter um lucro líquido global de US$ 30,5 bilhões e um faturamento de US$ 996 bilhões em 2024.

China investirá em ‘táxis voadores’ e drones para impulsionar o turismo

A província chinesa de Shanxi, conhecida pela mineração de carvão, está comprando táxis voadores e subsidiando drones para diversificar sua economia e promover inovação tecnológica. A China explora oportunidades comerciais no espaço aéreo de até 1.000 metros, incluindo táxis voadores (eVTOL), aeronaves tripuladas para entrega de pacotes, shows de luzes com drones e serviços de emergência. Designada como “indústria estratégica emergente”, a “economia de baixa altitude” deve contribuir, até 2025, perto de US$ 690 bilhões (cerca de R$ 3,4 trilhões) para o PIB do país.



Táxis voadores // Crédito: Divulgação

Em outubro, a empresa EHang recebeu um “certificado de tipo” de aeronavegabilidade do governo chinês para seu drone totalmente autônomo, o EH216-S, que transporta dois passageiros. Na semana passada, a EHang anunciou que a Taiyuan Xishan Ecological Tourism Investment Construction encomendou 50 drones no valor de US$ 15,7 milhões (equivalente a R$ 77,4 milhões) e planeja comprar outros 450, totalizando US$ 62,6 milhões (aproximadamente R$ 308,7 milhões). Este acordo segue diretrizes nacionais que visam aumentar o gasto dos consumidores com turismo.

18ª edição do Fórum Internacional de Turismo do Iguassu

O evento reunirá estudantes, professores e pesquisadores de turismo em Foz do Iguaçu (PR) a partir desta quarta-feira (5). Credenciado pelo CNPq, o maior fórum científico de turismo do Brasil integra o Festival das Cataratas. Nesse primeiro dia haverá credenciamento e visitas técnicas, com a abertura oficial na quinta-feira (6) no Rafain Palace Hotel & Convention.

Duas palestras destacam-se: “Turismo, patrimonio y mercantilización de los animales” com Dr. Álvaro Lopez, e “A Imagem de Destino Baseado na Natureza, um olhar na Amazônia” com Dra. Paula Cristina Chaves. Na sexta-feira (7), a Unioeste sediará apresentações científicas e minicursos, com a cerimônia de encerramento e premiação à noite. Confira a programação em https://forumdeturismodoiguassu.com/.

* Hugo Julião é jornalista, radialista e publicitário.