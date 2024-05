Granado e Constance inauguram no Shopping Jardins, em Aracaju

Redes de perfumaria e calçados ampliam as opções para presentear no Dia das Mães em Aracaju (SE)

Levantamento realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com a Offerwise Pesquisas, aponta que 78% dos brasileiros devem presentear as mães, sogras, avós ou esposas no próximo domingo, 12 de maio. Isso significa que cerca de 128 milhões de pessoas irão às compras em busca de roupas, calçados ou acessórios (42%), perfumes (41%), cosméticos (26%) e chocolates (17%), principalmente. Conectado com essa tendência de consumo, o Shopping Jardins, em Aracaju (SE), amplia o seu mix e acaba de inaugurar duas operações: Granado e Constance.

Fundada no Rio de Janeiro em 1870, a Granado é a empresa de cosméticos e perfumaria mais tradicional do Brasil. O profundo conhecimento das propriedades das plantas é a base para o desenvolvimento de seus produtos e, na charmosa loja instalada próximo ao Café Kopenhagen, as famílias encontram itens voltados para todos os públicos, inclusive os pets. Dentre os destaques, está a linha Vintage, que oferece uma coleção completa de florais sofisticados e atemporais, com fragrâncias para as mais diferentes ocasiões.

Já a Constance aportou no Shopping Jardins com o seu conceito de loja self shoes. No moderno espaço próximo à Praça de Alimentação Jardins, os calçados ficam dispostos em um closet com as numerações disponíveis. O cliente pode ficar à vontade para escolher e experimentar o modelo desejado, desfrutando de mais conforto e praticidade. A cada ano, a marca especializada em calçados, bolsas e acessórios femininos lança coleções com as tendências de cada estação, oferecendo múltiplas opções para quem busca sofisticação, beleza e conforto.

Moda, acessórios e gastronomia

Outra novidade que tem agradado as mulheres de diferentes estilos é a chegada da Exclusiva, marca especializada em moda feminina. Na loja instalada em frente à Claro, na Praça Girassol, os clientes encontram blusas, calças, vestidos, conjuntos, macacões e diversas outras peças em tamanhos variados, incluindo plus size. E para quem busca dar um toque especial ao look da mamãe, a sugestão é visitar a Dudaup!. No quiosque localizado no corredor em frente ao hipermercado GBarbosa, há bijuterias, folheados e semijoias para todos os estilos.

E as inaugurações não param por aí. A Safe Cover, a Life Case e a Hello Kids também acabam de chegar ao Shopping Jardins. No quiosque em frente à loja Kalunga, os clientes encontram capas diferenciadas e acessórios para smartphones, além de assistência técnica. As opções de capas e acessórios para smartphones estendem-se até o quiosque da Life Case, em frente à agência da Caixa. Já o quiosque instalado próximo à Fini, no corredor de acesso à Praça de Alimentação Arcos, reúne uma diversidade de artigos de decoração e acessórios infantis.

Quatro novas lojas ampliarão o já diversificado mix de moda e gastronomia do centro de compras e lazer. Em breve, o Shopping Jardins receberá o desejado fast-food KFC e a primeira loja Avenida de Sergipe, além de operações da Hope e Casa Esportiva.

Compre e Ganhe

Conectado com o lifestyle da mulher contemporânea, o Shopping Jardins presenteia os clientes com um par de sandálias Havaianas neste Dia das Mães. As compras a partir de R$300 efetuadas no empreendimento a partir de 30 de abril dão direito a uma shoes bag com o calçado. A promoção é válida até o dia 9 de maio ou enquanto durar o estoque dos presentes, o que ocorrer primeiro. O consumidor pode escolher entre três cores do modelo Havaianas Square: areia, preta ou rosa, conforme disponibilidade da numeração desejada.

O Posto de Trocas está localizado no corredor do Cinemark e o atendimento acontece de segunda a sábado, das 9h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. O regulamento completo está disponível no site e no aplicativo do Shopping Jardins (Android e iOS).

Foto: Arquivo Shopping Jardins

