Grande mutirão de limpeza chega ao bairro Santa Maria nesta terça-feira

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), realizará nesta terça-feira (07), um grande mutirão de serviços no bairro Santa Maria, situado na zona Sul da capital.

A operação inclui uma ampla gama de atividades, como varrição, capinagem, roçagem mecanizada, podas, pintura de guias e limpeza de canais, com o objetivo principal de promover a limpeza das áreas públicas, especialmente em locais onde há descarte irregular de resíduos.

O presidente da Emsurb, Hugo Esoj, explicou que a força-tarefa foi cuidadosamente planejada para otimizar as ações em diferentes localidades do bairro, incluindo o Marivan, Paraíso do Sul, Conjunto Valadares, Prainha, Jardim Recreio e outros loteamentos e residenciais.

“Após um levantamento técnico realizado por nossa equipe, identificamos as áreas com situações mais críticas, especialmente em relação ao descarte irregular em vias públicas. Reunimos a parte operacional para garantir agilidade e eficiência nos trabalhos, que serão realizados ao longo de duas semanas em todo o Santa Maria. Para isso, mobilizamos 22 equipes de limpeza geral e 16 de roçagem, totalizando cerca de 280 agentes. Além disso, as áreas verdes contarão com o apoio de mais 100 agentes”, detalhou Hugo Esoj.

A mobilização também contará com o caminhão do programa Cata Treco, que percorrerá ruas e avenidas recolhendo móveis e objetos sem utilidade, muitas vezes descartados inadequadamente em terrenos baldios e às margens de canais.

O ponto de partida da ação será nas proximidades da ponte que conecta os conjuntos Orlando Dantas e Marivan.

Foto: Ascom Emsurb