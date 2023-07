Grandes atrações marcarão a reabertura do Metropolitan no sábado

Após uma pausa para o Festejos Juninos, o Metropolitan Lounge Bar reabrirá no próximo sábado (15), a partir das 23 horas, trazendo grandes atrações musicais. As trilhas sonoras ficarão por conta dos cantores Marcelo Lacerda, Ítalo Menezes e César Silva.

A festa promete um clima especial e uma atmosfera única repleta de gente bonita, e você não pode perder!

A entrada será free para as mulheres até às 23 horas. Mais informações através da página do Instagram @metropolitanaju ou por meio do contato (79) 99861-5283.

O Metropolitan localiza-se na Avenida Murilo Dantas, 195, Farolândia, ponto referência, a rótula do Farol da Unit.

Da assessoria