Grandes atrações vão comandar Feijoada do Externato São Francisco neste sábado

A tradicional Feijoada Beneficente do Externato São Francisco de Assis será realizada neste sábado, 13 de setembro, a partir das 12h, na sede da instituição, sob o comando de Fábio Lima, Jam Vaqueiro e Banda Cajurioca.

Com apresentação dos jornalistas Fredson Navarro e Marcele Machado, o evento conta com a assessoria de imprensa da Navarro Comunicação e apoio da Infographics.

Leve a sua família para a festa da solidariedade e colabore com a obra social. Siga o @externatosaofrancisco_oficial e garanta hoje mesmo o ingresso. Outras informações através do número (79) 99148-5075. Será uma linda festa da solidariedade com uma mistura de ritmos. Ser Solidário é uma Delícia! O Externato fica localizado na Avenida Edézio Vieira de Melo, 585 – Suissa, em Aracaju.

O Externato São Francisco de Assis é uma organização sem fins lucrativos, que atualmente atende 100 crianças na faixa etária de 3 a 12 anos que vivem em comunidades carentes. A instituição oferece educação infantil em tempo integral às crianças, que também contam ainda com três refeições diárias, recreação e atividades extra-classe.

Dirigido pela Congregação das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora do Bom Conselho, o Externato São Francisco de Assis possui registro no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente e no Conselho Municipal de Assistência Social.

O evento vai contar ainda com bazar, artesanato, rifa, pescaria e barracas com doces e salgados. É um programa para toda a família.

Doações

Colabore com o Externato São Francisco de Assis. As doações também podem ser feitas por meio de depósitos ou transferências bancárias, através dos dados abaixo:

Banco do Brasil

Agência 3361-8 /conta corrente 411.469-8

Razão Social: Associação Nordeste Brasileira de Educação e Cultura

CNPJ 10.970.689.0010-21

Banco Banese

Agência 014 /conta corrente 03.101.146-0

CNPJ 10.970.689.0010-21

Texto Navarro Comunicação