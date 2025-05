Gravação de clipe da Banda Forró Valente movimenta o bairro Santo Antônio

A Rua de São João, no bairro Santo Antônio, virou palco de festa e representatividade na noite desta sexta-feira (16), com a gravação do clipe oficial da Banda Forró Valente. A ação atraiu moradores e visitantes, em um encontro marcado pela valorização da cultura nordestina e da inclusão.

Composta por músicos com e sem deficiência, a banda reforça, a cada apresentação, que o forró também pode ser instrumento de transformação social. O projeto é desenvolvido pela Associação Serigy de Inclusão e Desenvolvimento.

Presente na gravação, o secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Antônio Luiz dos Santos, o Luizinho, defendeu a chamada “inclusão reversa”: “Em vez de apenas adaptar o mundo para as pessoas com deficiência, queremos mostrar que todos podem crescer convivendo com a diferença”, afirmou.

O vereador Lúcio Flávio (PL) também participou e destacou o profissionalismo da banda. “É um trabalho que merece visibilidade e apoio”, disse.

O clipe está em fase de finalização e será lançado em breve nas redes da banda. A expectativa é de que ele amplifique o debate sobre inclusão e mostre que todos podem ocupar espaços culturais com protagonismo.

Fonte: Assessoria