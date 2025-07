Gregório Duvivier chega em Aracaju com nova peça “O Céu da Língua” em setembro

Aracaju receberá, no próximo dia 6 de setembro, uma apresentação única de Gregório Duvivier, que estreia no Nordeste com o espetáculo “Céu da Língua”. O solo teatral, que já conquistou plateias no sudeste do país e na Europa, será apresentado no Teatro Atheneu a partir das 21h30, marcando a primeira incursão do humorista e escritor pela região nordestina.

“Céu da Língua” é descrito como um solo lírico, político e poético que percorre o universo da língua portuguesa como território de memória, identidade e resistência. Com texto de autoria do próprio Duvivier e direção de Luciana Paes, o espetáculo mistura crônica, teatro e performance, refletindo sobre o Brasil de ontem e de hoje com o humor afiado que consagrou o artista como um dos grandes nomes de sua geração.

A peça se propõe a ser “um elogio à palavra” e “um gesto de afeto em tempos de brutalidade”, utilizando a língua portuguesa não apenas como meio de comunicação, mas como elemento central de análise da formação cultural e social brasileira.

Os ingressos estão disponíveis em três modalidades: meia-entrada por R$ 60,00, destinada a estudantes, idosos, deficientes físicos e professores da rede pública; entrada inteira por R$ 120,00 e a modalidade “Inteira Solidário” por R$ 100,00 mediante doação de 1kg de alimento não perecível.

O evento é organizado pela LS Entretenimento e os ingressos podem ser adquiridos através do link https://meaple.com.br/ls-entretenimento/ceu-da-lingua-gregorio-duvivier-aracaju.

texto e foto Martins Assessoria de Comunicação