Gregório Duvivier lota “O Céu da Língua” e abre sessão extra no dia 6 de setembro, no Teatro Atheneu

O público sergipano abraçou de vez a estreia de Gregório Duvivier em Aracaju. A primeira sessão do espetáculo “O Céu da Língua”, marcada para o dia 6 de setembro, às 21h30, no Teatro Atheneu, já está com ingressos esgotados.

Diante da grande procura, a produção acaba de anunciar uma sessão extra, no mesmo dia, agora às 19h. É a oportunidade de garantir lugar para assistir ao solo teatral que já percorreu o Sudeste do Brasil e a Europa, trazendo uma mistura de humor, poesia e reflexão sobre a língua portuguesa, memória e identidade.

Os ingressos para a sessão extra já estão disponíveis nos valores de R$ 60 (meia), R$ 100 (inteira solidário mediante doação de 1kg de alimento não perecível) e R$ 120 (inteira), pelo site: https://meaple.com.br/ls-entretenimento/ceu-da-lingua-gregorio-duvivier-aracaju-extra

Serviço:

Espetáculo: Céu da Língua – Gregório Duvivier

Local: Teatro Atheneu – R. Vila Cristina, 367, São José, Aracaju-SE

Data: 6 de setembro de 2025 (sábado)

Horários: 19h (sessão extra) e 21h30 (sessão esgotada)

Martins Assessoria de Comunicação