Gripe e pneumonia são doenças comuns nos gatos no inverno; saiba como protegê-los

Para prevenir, é importante que o felino esteja com vacinação em dia e com o sistema imunológico resistente

O inverno é sempre marcado por um aumento do número de casos de doenças respiratórias entre as pessoas, mas o que muitos não sabem é que esse clima com temperaturas mais baixas também pode causar complicações no sistema respiratório dos animais, especialmente nos felinos. Entre as principais enfermidades que acometem esses animais nesta estação estão a gripe felina e a pneumonia. Por isso, é importante que o tutor busque levar o gatinho às consultas preventivas e fique atento quanto ao surgimento dos primeiros sintomas.

A médica veterinária especialista em felinos, Candice Garcia, explica que em geral os sintomas dessas doenças são muito semelhantes. “Como são problemas respiratórios, os principais sintomas são espirro, tosse, secreção nasal e ocular e, dependendo do grau, febre e falta de apetite, mas o principal são os espirros ou a secreção nasal”, conta.

De acordo com a especialista, que é diretora-clínica da Toca dos Gatos, única exclusiva para felinos do estado, estudos mostram que 63% dos casos de infecções respiratórias nesses animais são causadas pelo vírus FHV-1, que é o agente causador da rinotraqueíte felina, conhecida como gripe felina.

“A rinotraqueíte felina pode trazer diversas complicações para a vida do gato porque afeta os olhos e o complexo respiratório durante todo o ano, especialmente no inverno, onde a transmissão ocorre a partir do contato direto de secreções nasais, orais e oculares dos felinos acometidos pela afecção com outros gatos”, explicou Candice Garcia.

Já a pneumonia, assim como nos humanos, é uma doença bastante comum e pode surgir como uma consequência de gripes comuns em gatos, sendo o estágio mais avançado dessas viroses quando negligenciadas. Seus sintomas são semelhantes aos delas, só que em uma intensidade maior e associados a perda de peso e cansaço excessivo.

“O animal com pneumonia apresenta cansaço, tosse, perda de peso, secreção nasal e respiração ofegante. Os sintomas podem ser muito parecidos com os da rinotraqueíte, mas em geral são mais intensos e perigosos. Por isso, é importante prestar atenção em qualquer mudança de comportamento do seu animal e procurar o médico especialista a qualquer sinal de anormalidade’, destacou a especialista em felinos.

Importância da prevenção

Assim como outras doenças, as viroses podem ser prevenidas com alguns cuidados com o ambiente, com a saúde e com a rotina dos felinos, evitando contato com a chuva e reforçando a imunização.

“Nessa estação é preciso ter cuidados diferentes com os gatos, como evitar que eles fiquem expostos às correntes de ar e tomem chuva. Geralmente, gatos de apartamento gostam de ficar na janela e na varanda, locais em que há corrente de vento e, às vezes, quando ocorre aquele chuvisco fininho, eles não saem. Já quem mora em casa com quintal, é importante prestar atenção se o gato não está se deitando em poças de água acumuladas pela chuva. É cuidar para que eles não fiquem nesses locais e para não se molharem e nem pegarem corrente de vento frio. Além de tudo isso, é importante evitar o contato dos animais saudáveis com os que estão contaminados com os vírus, bem como com materiais infectados”, orientou Candice Garcia.

A veterinária especialista em felinos destaca também que as vacinas são essenciais na proteção dos felinos contra essas viroses. Por isso, é importante que elas estejam em dia e que o gato enfrente o inverno com o sistema imunológico resistente a elas.

“A vacinação precisa ser feita no período adequado. Se a vacina do felino for em janeiro, o reforço anual precisa ser feito em janeiro do ano seguinte e assim anualmente, por exemplo. O gato deve ser vacinado independente da estação do ano, mas se a vacina já está atrasada é importante sim atualizar a caderneta de vacinação porque a vacina protege contra três viroses específicas do inverno que é o herpes vírus, o cálice vírus e a clamídia. Então esses três vírus são os que mais provocam as gripes”, disse.

Além disso, há a opção do uso de imunomoduladores, que servem para melhorar a imunidade do gato, deixá-lo mais forte e evitar com que esses vírus e essas gripes acometam o felino.

“Nessas estações é interessante o tutor se preocupar com a imunidade do gatinho. Existem vários medicamentos, em pasta, em pó, em comprimido e em líquido, que podem ser misturados na ração, no sachê durante todos os meses de outono inverno, e contribuem para que o gato tenha uma boa imunidade”, explicou.

Sobre a Toca dos Gatos

Única clínica exclusiva para felinos em Sergipe, a Clínica Toca dos Gatos – fundada e capitaneada pela veterinária Candice Garcia – fica na Avenida Acrísio Cruz, nº 90, bairro Salgado Filho, em Aracaju, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 20h. A clínica também oferta o serviço de internamento e possui laboratório próprio, sendo referência na medicina felina no estado.

Fonte e foto NV Comunicação