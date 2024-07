Grupo Afeet traz para o RioMar Aracaju o conceito triple door

As três lojas, independentes e interligadas internamente, oferecem uma variada opção de itens esportivos

O RioMar Aracaju inaugurou as lojas Authentic Feet, Artwalk e Magic Feet, as três chanceladas pelo Grupo Afeet, um dos principais players no mercado de lifestyle esportivo no Brasil. As operações trazem o conceito “triple door”, com uma abordagem inovadora no varejo, em que marcas têm entradas distintas, lado a lado, mas compartilham de um espaço interno. Cada loja mantém sua identidade e produtos exclusivos, mas os clientes podem circular livremente entre elas.

A Artwalk é focada na cultura sneaker – caracterizada pela identificação com tênis disponíveis em diversas variações e modelos – e moda streetwear. A marca atende, em especial, ao público masculino com produtos exclusivos para este segmento.

Authentic Feet adota basicamente os estilos “House of Athleisure” e “Comfy Lifestyle”. Nos dois padrões, a tendência é aproveitar a versatilidade das peças tanto na academia quanto em outras ocasiões, para criar um look moderno e despojado combinando peças confortáveis, como calças de moletom ou leggings, com alfaiataria e salto.

A marca Magic Feet reúne os produtos da Artwalk e Authentic Feet com um conceito exclusivo para o público infanto juvenil.

A junção das lojas proporciona ao consumidor uma melhor experiência de compra, com a oferta de uma ampla variedade de tênis, vestuário e equipamentos esportivos de marcas como Nike, Adidas, Jordan, Converse, Vans e Puma, com opções muitas vezes exclusivas.

As lojas ficam localizadas no piso L2, ao lado da Brumar Armazém Natural. O atendimento ao público é de segunda a sábado, das 10h às 22h e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.

