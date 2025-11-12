Grupo Armandinho, Dodô e Osmar comanda desfile do Bloco Caranguejo Elétrico

Bloco celebra 30 anos de história com cortejo especial neste domingo, 16

O Caranguejo Elétrico celebra 30 anos de história neste domingo, 16, com um desfile especial que une tradição, sustentabilidade e inclusão no Pré-Caju 2025, na Orla de Atalaia, em Aracaju. Sob o comando de do grupo Armandinho, Dodô e Osmar, o cortejo promete reviver as origens do carnaval de rua e, ao mesmo tempo, reafirmar a atual identidade do bloco: ser um exemplo de festa popular aliada à consciência ambiental.

Criado em 1995 pelo produtor cultural Antônio Leite, o Caranguejo Elétrico nasceu com o propósito de conscientizar sobre a preservação dos manguezais e do caranguejo-uçá, ícones ambientais e culturais de Sergipe. Três décadas depois, o bloco mantém essa essência, agora ampliada por ações que unem sustentabilidade, inclusão social e valorização da cultura sergipana.

Pelo segundo ano consecutivo, o Caranguejo Elétrico desfila com um trio movido a Gás Natural Liquefeito (GNL) — combustível que reduz em até 20% as emissões de CO₂ e diminui a liberação de poluentes na atmosfera. A iniciativa é fruto da parceria entre Eneva, Scania e VirtuGNL, consolidando o bloco como um símbolo de inovação ambiental dentro do circuito do Pré-Caju.

Com acesso gratuito e sem cordas, o Caranguejo Elétrico reforça também seu compromisso com a democracia e a acessibilidade na folia. Em 2025, o bloco contará novamente com a Ala Inclusão AJU, organizada pela Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Semdef), que distribuirá 100 abadás para pessoas com deficiência e seus acompanhantes.

Além da atração principal, o desfile contará com grupos culturais sergipanos, que levam para o circuito a diversidade e a força da cultura popular. A produção é da Villela Produções, empresa sergipana com 18 anos de experiência na realização de grandes projetos culturais e responsável pela produção do bloco nesta edição do Pré-Caju.

O Caranguejo Elétrico 2025 conta com incentivo do Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet, reafirmando a força da produção cultural e o compromisso do evento com práticas responsáveis e inclusivas.

