Grupo Banese inaugura sede da Orquestra Jovem de Sergipe

Na ocasião, também será lançada a nova campanha de final de ano da instituição, que terá o projeto como tema central. Evento acontece nesta quarta-feira, 11, às 17h.

Nesta quarta-feira, 11, às 17h, o Grupo Banese realizará a inauguração da sede da Orquestra Jovem de Sergipe e lançará a campanha de fim de ano da instituição, que este ano terá como tema principal as histórias de jovens e professores que tiveram suas vidas transformadas pelo projeto. O evento acontecerá no Bairro Santa Maria, local onde a iniciativa é realizada desde 2014.

A Orquestra Jovem de Sergipe é uma iniciativa realizada pelo Grupo Banese, através do Instituto Banese, e pelo Governo do Estado há mais de uma década, com o objetivo de possibilitar a transformação social através do ensino da música clássica. As atividades do projeto aconteciam em instalações cedidas por órgãos do Estado e da Prefeitura de Aracaju, parceiros fundamentais do projeto. Contudo, o desejo de conquistar o próprio espaço sempre foi uma meta de seus realizadores.

“A conquista de uma sede própria representa, para um projeto social, um marco importante no que diz respeito à sua consolidação. Como não temos dúvida de que a Orquestra Jovem já alcançou esse patamar por conta de todo seu talento e reconhecimento, podemos considerar que a inauguração de sua sede é um presente por todas essas conquistas alcançadas em dez anos de existência”, afirma o diretor-superintendente do Instituto Banese, Ezio Déda.

A inauguração da sede e o lançamento da campanha serão marcados pelo concerto da Orquestra Jovem de Sergipe, que apresentará um repertório composto por músicas populares, temas de filmes, canções natalinas, além da música tema da campanha, com a participação de músicos e intérpretes sergipanos.

Orquestra Jovem de Sergipe

A Orquestra Jovem de Sergipe é um projeto social realizado pelo Instituto Banese e Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, com o patrocínio das empresas Energisa e Santander, através da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura, do Banese Card e da Alfama, com recurso de fomento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, através da Prefeitura Municipal de Aracaju, e com o apoio do Instituto Marcelo Déda e da Digital Fiber.

O projeto tem como principal objetivo proporcionar a 260 crianças e adolescentes, de 07 a 18 anos, dos bairros Santa Maria e 17 de março, a iniciação e o aprimoramento musical por meio do estudo de instrumentos de cordas, sopros, percussão, canto coral e musicalização, promovendo um encontro com a música clássica e abrindo portas para a profissionalização.

A orquestra coleciona em seu currículo apresentações com artistas renomados de Sergipe e nacionais como: Vanessa da Mata, Erasmo Carlos, João Ventura, Saulinho Ferreira e Orquestra Sinfônica de Sergipe. Os jovens músicos já se apresentaram em diferentes lugares na capital e no interior do Estado.

Campanha que valoriza e inspira

Preparada para alcançar o coração de todas as sergipanas e sergipanos, a campanha “Banese Tocando no Coração da Gente” é sinônimo de valorização de uma iniciativa que proporciona a superação por meio da arte, da educação e da cidadania. As peças da campanha deste ano apresentarão os verdadeiros protagonistas dessa história: meninos e meninas que ao desvendarem partituras e extraírem as mais belas melodias e harmonias, mudam suas vidas.

O presidente do Banese, Marco Antônio Queiroz, destaca que exaltar o sucesso e a capacidade de inclusão e transformação social da Orquestra Jovem é celebrar também a força e a importância do Banese no desenvolvimento de Sergipe, tanto através da atuação direta no mercado quanto por meio dos diversos projetos sociais que realiza.

“O Banese carrega em sua marca o verde da esperança, um sentimento que consolidamos, também, através de iniciativas como a Orquestra Jovem de Sergipe e diversos outros projetos realizados através do Instituto Banese. Cada vida transformada representa que o nosso projeto, de promover uma vida melhor para os sergipanos, está no caminho certo”, ressalta Marco Queiroz.

Fonte e foto ascom Banese