Grupo Banese leva para o FASC a exposição Cores da Gente e a Orquestra Jovem de Sergipe

Iniciativas são realizadas através do Instituto Banese, braço cultural do Grupo, e conta com o patrocínio da Energisa.

O Grupo Banese, através do Instituto Banese (IB), é um dos patrocinadores do 39º Festival de Artes de São Cristóvão, que acontece neste final de semana e deverá reunir mais de 50 mil pessoas na cidade-mãe de Sergipe. A programação do evento inclui apresentações artísticas, de grupos da cultura popular, exposições, e salões de arte, além dos atrativos próprios da cidade, que possui um dos 23 Patrimônios da Humanidade no país, eleitos pela Unesco: a Praça São Francisco.

E para contribuir ainda mais com a beleza do FASC, o Grupo Banese levará dois equipamentos culturais mantidos pelo Grupo, e cuja entrada, no festival, será totalmente gratuita: a exposição itinerante e tecnológica ‘Cores da Gente – Emoção e Imersão’, e a Orquestra Jovem de Sergipe (OJSE), ambos realizados em parceria com a Energisa.

“Estamos levando para São Cristóvão dois projetos culturais estratégicos que dialogam com o conceito do FASC, e que reiteram nosso compromisso com o fomento, valorização e difusão da cultura sergipana. Estamos muito felizes em podermos contribuir, de maneira tão brilhante, linda e emocionante com esse importante festival, que enaltece e fortalece a cultura de Sergipe”, declarou o diretor-superintendente do Instituto Banese, Ézio Déda.

História da arte sergipana

A Cores da Gente apresentará para os visitantes um panorama das artes visuais em Sergipe, obras de 20 artísticas póstumos criadas no período compreendido entre os Séculos XIX e XXI. As imagens das obras serão projetadas na superfície da geodésica, um domo com oito metros de diâmetro e quatro de altura, que tem encantado o público por onde passa. A geodésica do Cores da Gente ficará montada na Praça Matriz Nossa Senhora da Vitória, e estará aberta para visitação das 15h às 21h.

Música que transforma

Já a apresentação da Orquestra Jovem integrará a programação do “Música na Igreja”, e a apresentação ocorrerá no sábado, 30, às 13h, na Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, localizada na rua Cel. Erondino Prado, 187, Centro de São Cristóvão. O concerto, que terá a regência do maestro Marcio Bonifácio, contará com a Orquestra e o coral, que executarão um repertório bem eclético, indo do popular ao erudito, e claro, com canções natalinas, para dar as boas-vindas ao mês de dezembro.

A OJSE é um projeto social que promove a inicialização e aprimoramento musical através do estudo de instrumentos de cordas, sopros, percussão, canto coral e musicalização, a 260 crianças e adolescentes com idade entre 07 e 18 anos, residentes nos bairros Santa Maria e 17 de Março.

A participação da Orquestra Jovem de Sergipe na 39ª edição do FASC faz parte do projeto “Circuito Musical Destino Sergipe”, desenvolvido graças a um Termo de Fomento da Fundação Nacional de Artes (Funarte) e que tem levado a OJSE a se apresentar em diversos municípios sergipanos.

A OJSE é uma realização do Grupo Banese, através do Instituto Banese, braço cultural da Companhia, e do Governo de Sergipe, que conta com o patrocínio do Grupo Energisa, por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura, com recurso de fomento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, através do apoio cultural do Banese e do Banese Card. A Orquestra Jovem de Sergipe também conta com o apoio do Instituto Marcelo Déda e da Prefeitura de Aracaju.

