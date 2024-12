GRUPO BOCA DE CENA REPRESENTA SERGIPE NA ÚLTIMA EDIÇÃO DO FESTIVAL CENA NORDESTE, NA CIDADE DE SALVADOR

Sergipe marcará presença mais uma vez no Festival Cena Nordeste, que realiza sua última edição de 2024 nos dias 6 e 7 de dezembro, em Salvador, reunindo manifestações culturais de todos os estados nordestinos. As apresentações acontecerão em cinco locais do Centro Histórico de Salvador: as praças Quincas Berro D’Água, Largo Tereza Batista, Pedro Archanjo, a Praça das Artes e o Centro Cultural Solar Ferrão. Sergipe será representado pelo Grupo Teatral Boca de Cena, com apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap).

Promovido pela Câmara Temática da Cultura do Consórcio Nordeste, o Festival, com formato itinerante, é realizado de forma colaborativa, promovendo intercâmbio cultural e destacando a riqueza da cultura popular regional em linguagens como música, dança, teatro, audiovisual, grafite, circo e forró. O Boca de Cena, com quase 20 anos de trajetória, é formado por graduados e estudantes de Teatro da Universidade Federal de Sergipe (UFS). O grupo é conhecido por suas encenações no formato teatro de arena, realizadas em escolas e comunidades, além de ter produzido 11 espetáculos e participado de diversas iniciativas de intercâmbio artístico com outros grupos locais e nacionais.

Para Rogério Alves, coordenador e ator do grupo, participar do Cena Nordeste é um marco significativo. “Representar Sergipe em um evento de tamanha relevância cultural é uma honra. Essa oportunidade nos permite trocar vivências, fortalecer nossa prática teatral e levar a essência do grupo para novos públicos”, afirma. “Mais do que uma apresentação, é um momento de intercâmbio humano. Estamos ansiosos para compartilhar nosso trabalho e absorver as contribuições dos outros artistas. Representar Sergipe em um evento dessa magnitude não é apenas uma conquista, é um convite para reafirmar a força da arte nordestina, que continua a inspirar e unir pessoas de diferentes territórios e histórias”, acrescenta.

Sergipe no Cena Nordeste

Desde sua primeira edição, o Festival Cena Nordeste tem contado com a presença de artistas sergipanos em diversas linguagens artísticas. Na abertura do evento, realizada na Paraíba, a dança foi representada pelo espetáculo ‘Deste Nór’, de Denni Ellin. Em Alagoas, a Cia Gentileza de Artes Integradas (Cigari) se destacou com a linguagem circense. No Maranhão, o Coletivo Espaço Criativo representou a arte urbana sergipana com grafites. Já na edição do Piauí, o audiovisual foi levado pelos cineastas Carolen Meneses, Yérsia Assis e Fellipe Paixão. A banda The Baggios se apresentou no Ceará e o cantor Pedro Lua realizou seu show no Rio Grande do Norte.

