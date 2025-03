Grupo de teatro sergipano Boca de Cena inicia turnê pelo Rio Grande Norte

Projeto de circulação foi agraciado com a Bolsa de Teatro Myriam Muniz, da Funarte, de apoio à difusão das artes no país. Proposta foi uma das 37 selecionadas entre as 1.046 inscritas.

O grupo sergipano de teatro Boca de Cena iniciará a partir de sexta-feira, 07, uma circulação de 12 dias por quatro municípios do Rio Grande Norte, são elas Mossoró, Caicó, São Miguel do Gostoso e Natal, passando assim também pelas quatro regiões que compõem o estado. O projeto foi um dos 37 contemplados no país, entre os 1.046 inscritos, com a Bolsa de Teatro Myriam Muniz, concedida pela Fundação Nacional de Artes – Funarte.

A seleção aconteceu por meio do Edital do Programa de Difusão Nacional Redes das Artes 2023, coordenado pela Fundação, que é vinculada ao Ministério da Cultura. Na bagagem, o Boca de Cena levará os dois atuais espetáculos de trabalho do Grupo: “Remundados” e “Os Cavaleiros da Triste Figura”. Ao todo, serão oito apresentações, além de quatro oficinas de teatro de rua ofertadas para estudantes e interessados neste tipo de linguagem artística.

A primeira parada será o município de Mossoró, no Oeste Potiguar, de 7 a 9 de março; a seguir, o Grupo chegará a Caicó, na região Central do estado, de 10 a 12 de março; o terceiro destino será São Miguel do Gostoso, no Leste Potiguar, de 14 a 16 de março; e a última parada será a capital do Rio Grande do Norte, Natal, de 17 a 19 de março.

O Programa da Funarte visa fortalecer os circuitos de difusão de artes no Brasil, conectando artistas, coletivos, técnicos, curadores, críticos, e público em todo o país. O diretor e ator do Boca de Cena, Rogério Alves, destaca que a participação do Grupo na iniciativa demonstra o reconhecimento de uma instituição pública pelo trabalho realizado pelo coletivo, e possibilita que a produção teatral sergipana seja levada para outras localidades e regiões brasileiras.

“Além de ampliar o nosso alcance de público, queremos mostrar que as nossos trabalhos dialogam com a realidade social do país e do mundo, uma vez que a produção do Boca de Cena se dedica a provocar reflexões críticas sobre a realidade social e cultural brasileira por meio de uma arte que seja acessível e comunicável à população, cujo marco central é a transformação social e a criação de círculos de trocas de experiências”, salienta o diretor.

Os espetáculos

Livremente inspirado em Dom Quixote de La Mancha, obra clássica de Miguel de Cervantes, o espetáculo “Os Cavaleiros da Triste Figura” encena uma história que extrapola a literatura e mergulha na realidade atual, em forma de sonho (ou delírio). Na peça, um grupo de atores insiste e resiste para contar suas histórias, que têm em comum, entre lutas, loucuras e delírios, um desejo excêntrico comum cada vez mais desacreditado: transformar o mundo.

Já “Remundados” apresenta o desejo de uma “multidão” de quatro refugiados, cada um vindo de um lugar que não existe mais, e que, sem rumo, decidem seguir como destino as lembranças que restaram. O espetáculo é fruto de uma pesquisa investigativa artística a partir da expressão “Remundar”, poeticamente encenada como lançar no mundo sementes dos existires de gentes varridas da história para que possam renascer.

Boca de Cena

Cria do Ponto de Cultura “Nosso Palco é a Rua” (SE), realizado pelo Grupo Imbuaça, o Grupo Teatral Boca de Cena foi fundado em 2005, com o intuito de utilizar as artes cênicas para partilhar e devolver para a comunidade os valores e conhecimentos aprendidos com ela.

Sediado no bairro Bugio e com duas décadas de estrada, o Boca de Cena carrega na bagagem 13 espetáculos, são eles: João Grilo entre o Céu e o Inferno (2006); Folclore na Cabaça (2007); Vida Privada (2008); Programa Eleitoral Gratuito – Quem disse que tudo acaba em pizza? (2009); O Encontro das Águas (2011); Nossa Terra, Nossos Contos (2013); Como nasce um Santo (2014); Engodos e Chumbregos (2015); Viveiros (2015); Já nasceu Deus Menino (2016); Os Cavaleiros da Triste Figura (2017); e Remundados (2019).

FICHA TÉCNICA DOS ESPETÁCULOS

Cavaleiros da Triste Figura

Direção: Fernando Yamamoto

Dramaturgia: César Ferrário

Direção de Arte: João Marcelino

Elenco: Adriano Souza, Felipe Mascarello, Leandro Handel, Rogério Alves.

Remundados

Direção: Grupo Teatral Boca de Cena

Dramaturgia: Raysner

Figurino e Adereços: José Rosa

Elenco: Ana Kelly, Felipe Mascarello, Leandro Handel, Rogério Alves

Texto e foto ascom Circular Cultura