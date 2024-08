Grupo Energisa abre chamada pública para seleção de projetos de eficiência energética

Critérios de seleção serão apresentados em live, no dia 3 de setembro, às 10h, horário de Brasília

O Grupo Energisa abre, nesta terça-feira (27/08), a chamada pública para seleção de projetos para o Programa de Eficiência Energética (PEE), regulado pela Aneel. Em 2024, serão aportados cerca de R$ 30 milhões em iniciativas das nove distribuidoras do Grupo, nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Paraíba, Paraná, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Acre e Rondônia.

Os recursos do PEE poderão ser direcionados para projetos rurais, de infraestrutura de iluminação pública, organizações sociais, empresas e órgãos públicos. Todos os clientes das áreas de concessão das distribuidoras do Grupo podem participar do edital, que ficará aberto até o dia 25 de outubro. As regras serão apresentadas em uma live na terça-feira (03/09), às 10h (horário de Brasília), pelo link.

“O Programa de Eficiência Energética é mais do que uma iniciativa; é um compromisso do Grupo Energisa em liderar a mudança para um futuro mais sustentável. Ao investir em tecnologia e inovação, buscamos criar soluções que beneficiem tanto os nossos clientes quanto o planeta. Trabalhamos para promover o uso consciente da energia e impulsionar o desenvolvimento econômico e social nas regiões onde atuamos, além de reforçar nosso compromisso em integrar as práticas ASG em todas as nossas operações”, afirma o coordenador de Eficiência Energética, Thiago Oliveira.

O Programa é realizado pela Energisa e segue as diretrizes definidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Para se inscrever, confira o edital no endereço: https://www.grupoenergisa.com.br/programa-de-eficiencia-energetica. Os resultados dos selecionados serão divulgados no dia 31 de janeiro de 2025.

Sobre a Energisa

Com 119 anos de história, a Energisa é um dos maiores grupos privados com capital nacional do setor elétrico brasileiro. Somos um ecossistema de produtos e serviços voltado para protagonizar a transformação energética, conectando pessoas e empresas à melhor solução de energia e construindo um mundo mais sustentável.

Nosso portfólio abrange 9 distribuidoras de energia elétrica, 13 concessões de transmissão, uma central de geração fotovoltaica centralizada, uma marca inovadora de soluções energéticas – a (re)energisa –, que conta com um dos maiores parques de geração distribuída fotovoltaica do país, além de comercialização de energia no mercado livre e serviços de valor agregado. Contamos também com uma central de serviços compartilhados, uma empresa de contact center para atender nossos clientes e a fintech Voltz, a primeira no segmento de empresas de serviço público de energia. Recentemente, diversificamos nosso portfólio com a inclusão da distribuição de gás natural, através da aquisição da ES Gás e um projeto, em construção, para geração de biometano a partir de resíduos sólidos.

Transformamos energia em conforto e desenvolvimento para mais de 20 milhões de pessoas em 875 municípios de todas as regiões do país e geramos mais de 20 mil empregos, diretos e indiretos.

Por Adriana Freitas