Grupo JCPM celebra 90 anos com solenidade prestigiada por lideranças políticas e empresariais

Valorizar as raízes sem perder de vista o futuro. A celebração dos 90 anos do Grupo JCPM, que reuniu lideranças políticas e empresariais no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju, na noite de terça-feira (20), foi marcada pela convergência entre inovação e tradição, em uma bela e emocionante cerimônia regida pelo presidente do Grupo JCPM, João Carlos Paes Mendonça. A data comemorativa marca a retomada do slogan “Orgulho de Ser Nordestino”.

A noite contou com o talento do músico Erivaldo de Carira, da cantora Isadora Melo e de moradores da Serra do Machado. Kauã Magalhães, de 11 anos, subiu ao palco tocando sanfona e recitando poesia, na abertura da apresentação da Filarmônica da Serra do Machado e do Coral da Fundação Pedro Paes Mendonça. A cerimônia foi conduzida por dois jovens baianos atendidos pelo Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM), Carla Silva e Felipe Dias, que compartilharam suas histórias com a plateia, contando como as formações oferecidas pelo IJCPM revelaram seus talentos e os fortaleceram para correrem atrás dos sonhos.

Ao final, os convidados foram presenteados com a recém-lançada biografia “O grupo e a trajetória de João Carlos Paes Mendonça: o empresário que gosta de gente, de trabalho e de mudar a vida das pessoas”, escrita pelo jornalista Saulo Moreira.

Compromisso Social

A história do Grupo foi iniciada no povoado Serra do Machado, em Ribeirópolis, agreste sergipano, tornando-se uma potência no varejo, com a rede de supermercados Bompreço, vendida em 2000. Hoje, é líder no setor de shopping centers no Nordeste e está entre os cinco maiores do Brasil, além de ser referência dos setores imobiliário, de comunicação e atuação social. Entre os empreendimentos estão o Shopping Jardins e o RioMar Aracaju, na capital sergipana.

O compromisso do Grupo JCPM com as pessoas e a comunidade do entorno conduz investimentos na Fundação Pedro Paes Mendonça (FPPM) e no Instituto JCPM, que somente no último ano foi de cerca de R$ 18 milhões.

A FPPM completou 35 anos de atuação e segue proporcionando desenvolvimento sustentável integrado para cerca de duas mil pessoas na terra natal da família Paes Mendonça, na Serra do Machado e comunidades vizinhas, com acolhimento de idosos, educação integral, assistência de saúde, cultura e empreendedorismo.

Com atuação em prol da juventude moradora do entorno dos shoppings do Grupo JCPM, as seis unidades do IJCPM já realizaram mais de 76 mil atendimentos em 18 anos de atuação, com cursos e formações para desenvolvimento intelectual e profissional, oportunizando o acesso a universidades, inserção no mercado de trabalho e geração de renda.

As boas práticas ambientais, sociais e de governança da empresa estão reunidas em relatórios anuais de ASG, cuja nova edição será lançada no próximo mês de junho, que trará, entre outros indicadores, o consumo de 100% de energia provenientes de fontes renováveis ((certificação I-REC) em todos os shoppings de administração direta e 70% de todos os resíduos recicláveis gerados destinados a cooperativas locais.

Para João Carlos Paes Mendonça, é o comprometimento com a sociedade o que garante a perenidade empresarial de forma sustentável, sendo essa a maior herança que pretende deixar para as próximas gerações. “Aprendemos com nosso pai que não podemos ser uma espécie de ilha, isolados do que acontece no nosso entorno”, destaca o presidente do Grupo JCPM e fundador da FPPM e IJCPM.

