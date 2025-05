Grupo JCPM celebra 90 anos consolidando liderança regional em shoppings

O Grupo JCPM chega aos 90 anos com uma trajetória de excelência, inovação e sustentabilidade, traduzindo o orgulho de ser nordestino em investimentos na região. Líder no setor de shopping centers no Nordeste e entre os cinco maiores do Brasil, além de ser referência nos segmentos imobiliário e de comunicação, o Grupo JCPM nasceu em 1935, em uma pequena mercearia fundada por Pedro Paes Mendonça na Serra do Machado, em Ribeirópolis, no interior do Estado. De lá se expandiu para ser uma potência do varejo, com a rede de supermercados Bompreço, vendida no ano 2000.

Nas últimas duas décadas, foram investidos cerca de R$ 5,6 bilhões na construção de 1,5 milhão de metros quadrados de seus atuais empreendimentos. Hoje o Grupo JCPM conta com participação em 11 shoppings, sete deles com administração direta, em Sergipe, na Bahia, Ceará e Pernambuco, gerando mais de 40 mil empregos diretos e indiretos.

Em Aracaju, o RioMar e Shopping Jardins fazem parte do Grupo JCPM. Os dois empreendimentos recebem este ano investimentos em revitalização e o mall localizado no bairro Jardins ganha ainda uma praça externa com áreas kids e pets, diversificando seu mix de lazer e entretenimento.

Compromisso Social

Sergipe concentra o maior volume de recursos na área social do Grupo JCPM, com a Fundação Pedro Paes Mendonça. São 35 anos de atuação na comunidade da Serra do Machado e cinco povoados vizinhos, com atendimento a cerca de 2 mil pessoas. Só no ano passado, cerca de 50% dos R$ 18 milhões investidos em iniciativas sociais no Grupo JCPM foram destinados ao financiamento das ações na FPPM, nas áreas de educação, cultura e acolhimento social, que inclui cuidados à saúde, nutrição e qualidade de vida. Neste ano, o povoado ganhou rede gratuita de Wi-Fi com cobertura em todas as unidades da FPPM, praça e outras áreas públicas.

Outra iniciativa social do Grupo JCPM é o Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM), cuja sede no Shopping Jardins acaba de ser ampliada, aumentando em 50% a capacidade de atendimentos em cursos e capacitações profissionais voltados jovens de 16 a 24 anos, estudantes ou egressos de escolas públicas. Em uma área de 400m², o espaço dispõe de quatro salas de aula, laboratório de informática e área de biblioteca e convivência, atendendo a cerca de 1,8 mil alunos por ano.

A IJCPM conta ao todo com seis unidades, com atividades em prol da juventude de comunidades no entorno dos shoppings do Grupo JCPM em Aracaju, Recife, Salvador e Fortaleza. Em 18 anos de atuação, já foram realizados mais de 76 mil atendimentos, com cursos e formações para desenvolvimento intelectual e profissional, oportunizando o acesso a universidades, inserção no mercado de trabalho e geração de renda.

As boas práticas ambientais, sociais e de governança da empresa estão reunidas em Relatório de ASG, com nova edição a ser lançada no próximo mês de junho, que trará, entre outros indicadores, o consumo de 100% de energia provenientes de fontes renováveis (certificação I-REC) em todos os shoppings de administração direta e 70% de todos os resíduos recicláveis gerados destinados a cooperativas locais.

Novos projetos – Entre os novos investimentos do Grupo JCPM está o sofisticado e inovador Condomínio Praia de Guadalupe, no Litoral Sul de Pernambuco, cujas obras avançam: após o lançamento de 42 lotes em uma área de 80 mil m², o projeto concentra-se agora na construção de casas altas e de uma marina. O condomínio ocupa um trecho de 1,2 milhão de metros quadrados, sendo 70% de área preservada, em um espaço integrado à natureza, com completa estrutura de lazer.

Outro destaque é a implantação de um centro de eventos no RioMar Recife, previsto para inaugurar até o final do ano, com estrutura para receber congressos, feiras e convenções corporativas. O shopping na capital pernambucana ganha ainda duas novas áreas de restaurantes.

Na capital baiana, o Salvador Norte Shopping será ampliado com uma nova área de 9.402,50 m², no piso térreo, que vai abrigar, entre outras lojas, o supermercado Mix Mateus, representando uma expansão de 20% da sua área locável.

No Ceará, terão início as obras do Empresarial RioMar Fortaleza 2, edifício comercial interligado ao shopping no bairro do Papicu. Com área total de 12.884 m², o empreendimento terá 20 pavimentos, e deve abrigar 260 salas comerciais.

Trajetória de João Carlos Paes Mendonça – É o comprometimento com esse impacto positivo na vida das pessoas a maior herança que João Carlos Paes Mendonça pretende deixar para as próximas gerações. Nascido em 1938, no mesmo povoado que deu origem ao grupo e onde hoje funciona a FPPM, João Carlos começou a trabalhar aos 9 anos, no balcão da pequena mercearia, acompanhando e depois conduzindo a expansão e diversificação dos negócios, com supermercados, comunicação, shopping centers, imobiliário e vinicultura. Atualmente, seus três netos – João, Marcelo e Renato – atuam ao lado dele na alta liderança do Grupo JCPM.

História do Grupo JCPM foi iniciada com mercearia fundada em 1935 por Pedro Paes Mendonça na Serra do Machado

Trabalho social foi iniciado em 1989 com a inauguração do Lar Dona Conceição na Serra do Machado

Fundação Pedro Paes Mendonça desenvolve ações que vão desde a educação fundamental ao acolhimento a idosos

Grupo entra no ramo de shopping centers em 1997 e adquire participação no Shopping Jardins em 2001

Ao adquirir o RioMar Aracaju em 2006, Grupo JCPM expande a rede para Recife e Fortaleza

Lotti+Caldas Comunicação – Foto: Arquivo Grupo JCPM