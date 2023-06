Grupo JCPM realiza campanha de combate ao trabalho infantil

O trabalho infantil é um problema social de escala global. No mês que marca o Dia Mundial e Nacional contra o Trabalho Infantil, instituído em 12 de junho, o Grupo JCPM, através do RioMar Aracaju, Shopping Jardins e do Instituto JCPM, lança uma campanha que visa sensibilizar para o combate ao trabalho de crianças e adolescentes. A iniciativa, que conta com a parceria com entidades da rede de proteção a esses grupos, busca apoio da sociedade para não estimular este tipo de atividade.

A campanha acontece, de forma simultânea, em mais seis shoppings do Grupo JCPM nos estados da Bahia, Pernambuco e Ceará. Com frases e ilustrações, as peças, que têm como objetivo levar a sociedade à reflexão sobre o tema, ficarão expostas nos shoppings até o dia 20 de junho.

“Pensar que o futuro dessas crianças em situação de trabalho infantil é uma questão da sociedade e que impacta no futuro de todos nós. Quantos talentos podem se perder por falta de apoio ou inércia das pessoas diante dessa questão? Este é o terceiro ano que colocamos o debate para o nosso público nos empreendimentos para reforçar o quão relevante é cada um fazer sua parte”, afirma Lúcia Pontes, Lúcia Pontes, diretora de Desenvolvimento Social e Relações Institucionais do Grupo.

São parceiros na iniciativa junto ao Instituto JCPM, RioMar Aracaju e Shopping Jardins, o Ministério Público do Trabalho em Sergipe, Ministério Público de Sergipe e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescentes (CMDCA).

As ilustrações da campanha foram criadas por Mari Ilustra, o roteiro é de Guilherme Stockler e a produção/animação é da Tocha Filmes. Ainda será veiculado um vídeo de posicionamento nos canais oficiais do empreendimento e TV aberta e fechada durante a iniciativa. Além disso, haverá divulgação nas mídias de mall, mídias OOH, site, SuperApp, mídias sociais e imprensa.

No Brasil, o trabalho infantil atinge cerca de 1,8 milhão de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), de 2019. No mundo, são 160 milhões de vítimas, de acordo com os dados mais recentes da Organização Mundial do Trabalho (OIT) e do Unicef, de 2020. Para combater números alarmantes, o dia 12 de junho foi instituído como o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil pela OIT. A data também é marcada no Brasil e tem como objetivo reforçar a conscientização das famílias, sociedade, governos e empresários sobre a importância de erradicar essa prática.

Foto ascom

Lotti+Caldas Comunicação