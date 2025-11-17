Grupo Memórias encerra o ano com Show especial no Café da Gente  

Encerrando o ano com chave de ouro, o Grupo Memórias apresenta no sábado, 29 de novembro, o show “Grupo Memórias Convida”, no Café da Gente Sergipana, a partir das 20h. A apresentação promete ser uma celebração vibrante da trajetória do grupo, que há anos encanta o público com interpretações marcantes e arranjos refinados, revisitando os grandes clássicos da era de ouro da música mundial.

Nesta edição especial, o Grupo Memórias recebe no palco três nomes que representam o talento e a diversidade da música sergipana: Bruna Ribeiro, dona de uma voz marcante e presença cativante; Heitor Mendonça, músico de trajetória sólida e reconhecido por sua versatilidade; e Lygia Carvalho, cantora de timbre doce e interpretação sensível. Juntos, eles prometem momentos de pura emoção e sintonia, em um encontro que une gerações e celebra a força da arte produzida em Sergipe.

Formado nos anos 1980, o Grupo Memórias consolidou-se como um dos mais queridos e respeitados nomes da música sergipana, levando aos palcos o melhor da música nacional e internacional das décadas de 60 e 70. Reconhecido por sua excelência musical e carisma, o grupo foi premiado em eventos como “Os Mais Mais da Arte” e homenageado pela Associação de Imprensa Sergipana com a Menção Honrosa Destaque Imprensa 92.

Desde então, segue conquistando gerações de fãs com shows que unem nostalgia, energia e um profundo amor pela música.

A formação atual do Grupo Memórias reúne músicos experientes e vozes que marcaram época: James (teclado), Nandika (guitarra), Ruan (baixo), Pascoal (bateria), Chicão (percussão) e os vocais de Simone, Mara, Gwendolyn, Alberto e Tonho Baixinho. Juntos, mantêm viva a essência do grupo, entregando ao público apresentações cheias de emoção, harmonia e autenticidade.

Ingresso: R$50 – Vendas antecipadas: Sympla – link disponível na bio dos perfis @nossodomproducoes e @grupomemoriasofc

Texto e foto assessoria