Grupo musical infantil JYNgle lança seu primeiro EP autoral, em Aracaju

Obra do grupo sergipano reúne ritmos brasileiros e reforça proposta inclusiva e educativa para crianças

Com seis anos de atuação no universo infantil sergipano, o grupo musical JYNgle deu um novo passo na trajetória: lançou o seu primeiro EP autoral, intitulado “No Ritmo da JYNgle”. Com quatro faixas inéditas, o projeto reafirma a proposta do grupo de unir arte, diversidade cultural e inclusão em experiências musicais afetivas e educativas voltadas à infância. O EP já está disponível em todas as plataformas digitais.

Criada pelos educadores Nadja Tatiane e Jovilson Ramos, o “Tio Jovis”, a JYNgle surgiu a partir da vivência do casal no universo infantil, especialmente após o nascimento da filha Yarin, que também faz parte das apresentações e contribui com a identidade do grupo. Para este EP, eles apostaram em canções que conversam diretamente com o imaginário das crianças. “Esse EP nasce de um desejo antigo de apresentar algo totalmente nosso. É diferente cantar o que já é conhecido, mas ver as crianças se conectarem com o que a gente criou é uma emoção especial”, conta Jovilson.

A obra traz ritmos variados como pop, pop rock, axé, ijexá e lambada, que aparece como convite à movimentação do corpo em uma linguagem lúdica e respeitosa. As músicas foram compostas de forma colaborativa por Nadja, Tio Jovis e a letrista Vanda Tita, com produção musical de Eldery Silva. Uma das faixas presta homenagem a São Cristóvão, cidade-mãe de Sergipe e símbolo do início da história do estado. “A canção reforça nosso papel no fortalecimento da identidade cultural e na apresentação da cultura sergipana às novas gerações. Temos muito cuidado com o que apresentamos às crianças porque a música educa, forma e constrói memória”, reforça Nadja.

Com este trabalho, a dupla busca criar conexões verdadeiras com o público infantil e suas famílias. O objetivo é que o EP inspire momentos de afeto, brincadeira e aprendizagem, e que possam alcançar cada vez mais crianças, em diferentes territórios. “A gente quer que essas músicas encantem, que façam brincar, que não saiam da boca das crianças. Que contagiem famílias inteiras e cheguem cada vez mais longe”, afirma Nadja. “Nossa vontade é que esse trabalho alcance Aracaju, São Cristóvão, Sergipe, o Nordeste, o Brasil… e por que não, o mundo?”, completa Jovilson.

Além do áudio, “No Ritmo da JYNgle” também ganha vida em videoclipes disponíveis no canal do YouTube JYNgle-musicalidade. O recurso audiovisual amplia a experiência da obra, já que a música infantil, quando associada à imagem, favorece ainda mais a compreensão, o envolvimento e a identificação das crianças com as canções. Os clipes funcionam como uma extensão das histórias narradas nas letras, estimulando a imaginação, a criatividade e a aprendizagem de forma divertida. Para acompanhar as novidades, basta seguir o grupo nas redes sociais: @jyngle_ no Instagram, @jyngle_ no TikTok.

O projeto conta com o apoio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), uma iniciativa do Ministério da Cultura, em parceria com o Governo de Sergipe e a Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap). O programa financia projetos culturais em todo o país por meio de editais públicos, garantindo o incentivo à produção artística.

