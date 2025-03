Grupo musical infantil JYNgle levará cultura e diversão gratuita para crianças

No dia 12 de abril, a partir das 16 horas, o Parque Augusto Franco, conhecido popularmente como Parque da Sementeira, será palco do show “Show de Musicalidade no Parque”, um evento inédito promovido pelo grupo musical infantil JYNgle. Em sua primeira produção própria, o grupo aposta em um formato interativo e educativo que celebra a cultura sergipana e proporciona uma experiência única para crianças e suas famílias. Com entrada gratuita, a iniciativa convida o público a explorar a música de forma lúdica e envolvente em uma tarde especial no parque.

Além da apresentação da própria JYNgle, a programação conta com atrações como grupo de percussão Zabumbadores, a fanfarra Tamboreta do Toy e do cantor e sanfoneiro, Mimi do Acordeon. O encontro também trará atividades diversificadas, incluindo números de mágica, contação de histórias com fantoches e a presença de personagens do folclore sergipano, como os grupos Parafusos e Taieira.

Para tornar a experiência ainda mais imersiva, oficinas interativas vão oferecer brincadeiras sensoriais, pintura corporal e atividades com tapetes multissensoriais. Para garantir um fluxo organizado, monitores vão realizar as inscrições das crianças na hora, com o limite de 100 participantes, assegurando que a participação ocorra de forma dinâmica e acessível. Além disso, pensando na inclusão, o evento terá uma estrutura adaptada para cadeirantes e um espaço acolhedor para crianças neurodivergentes, garantindo que todos possam participar e aproveitar cada atração com conforto e segurança.

Projetos como esse desempenham um papel essencial na formação cultural das crianças, incentivando o contato direto com manifestações artísticas autênticas. Além de estimular a criatividade e o desenvolvimento social, a valorização da cultura local fortalece as tradições sergipanas e contribui para a construção de uma identidade cultural mais rica para as futuras gerações. A iniciativa reforça a importância de políticas públicas voltadas para a democratização do acesso à arte e o fortalecimento da produção cultural brasileira.

O “Show de Musicalidade no Parque” é viabilizado pela Lei Paulo Gustavo, incentivo do Ministério da Cultura e do Governo Federal, com apoio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap).

Sobre a JYNgle

A JYNgle é um grupo musical infantil criado em 2019 pelo casal Nadja Tatiane e Jovilson Ramos, conhecido como “Tio Jovis”. O projeto nasceu da paixão da dupla pela música e, principalmente, da experiência de Jovis como músico multi-instrumentista e educador musical, aliada à vivência de Nadja como educadora.

O casal, imerso no universo infantil por conta da filha pequena, Yarin, percebeu a necessidade de uma musicalização infantil que estimulasse a interação e o aprendizado de forma genuína. Inicialmente, começaram com pequenas apresentações em eventos infantis, mas logo perceberam a vocação para levar música ao vivo ao público infantil.

Com um repertório que mescla clássicos infantis clássicos e contemporâneos, a JYNgle se destaca pelo formato interativo e educativo de suas apresentações. Com forte envolvimento familiar, incluindo a participação ativa da filha do casal, o grupo busca proporcionar experiências musicais enriquecedoras que promovam o encantamento e o desenvolvimento das crianças por meio da arte.

Nas redes sociais, é possível acompanhar a JYNgle no perfil @jyngle_ e no canal no Youtube www.youtube.com/@JYNgle-musicalidade.

Texto e foto NV Comunicação