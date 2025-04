Grupo musical JYNgle comandará evento cultural para crianças no Parque da Sementeira

Show de Musicalidade no Parque acontecerá neste sábado, 12, a partir das 16h

O Parque da Sementeira, em Aracaju, será palco de uma programação especial para crianças e famílias neste sábado,12, das 16h às 19h. O local recebe o “Show de Musicalidade no Parque”, evento gratuito promovido pelo grupo musical infantil JYNgle, que estreia sua primeira produção autoral com uma proposta lúdica, interativa e educativa.

Voltado ao público infantil, o evento reúne atrações culturais que valorizam a música e a cultura popular sergipana. Além da própria JYNgle, que convida o público a explorar ritmos, movimentos e canções populares, de forma divertida, a programação inclui apresentações do grupo de percussão Zabumbadores, a fanfarra Tamboreta do Toy e o Trio Pé de Serra Mimi do Acordeon.

A tarde também será recheada de atividades recreativas. Contação de histórias com Luciano e Flavinha, mágica com Mágico Guaraná, oficinas sensoriais do projeto Bem Querer, pintura corporal e brincadeiras ao ar livre integram a programação. As oficinas terão vagas limitadas a até 100 crianças por atividade, com inscrições realizadas no local por ordem de chegada.

O evento foi planejado com foco na inclusão e acessibilidade. O espaço contará com estrutura adaptada para cadeirantes e ambiente acolhedor para crianças neurodivergentes, garantindo que todos possam participar com conforto e segurança.

O “Show de Musicalidade no Parque” busca promover o acesso à arte e à cultura desde a infância, fortalecendo as tradições locais e estimulando o desenvolvimento social e criativo das crianças. A realização é viabilizada por meio da Lei Paulo Gustavo, com incentivo do Ministério da Cultura e do Governo Federal, e conta com apoio do Governo de Sergipe por meio da Funcap, Emsurb e Prefeitura de Aracaju.

Sobre a JYNgle

A JYNgle é um grupo musical infantil criado em 2019 pelo casal Nadja Tatiane e Jovilson Ramos, conhecido como “Tio Jovis”. O projeto nasceu da paixão da dupla pela música e, principalmente, da experiência de Jovis como músico multi-instrumentista e educador musical, aliada à vivência de Nadja como educadora.

O casal, imerso no universo infantil por conta da filha pequena, Yarin, percebeu a necessidade de uma musicalização infantil que estimulasse a interação e o aprendizado de forma genuína. Inicialmente, começaram com pequenas apresentações em eventos infantis, mas logo perceberam a vocação para levar música ao vivo ao público infantil.

Com um repertório que mescla clássicos infantis clássicos e contemporâneos, a JYNgle se destaca pelo formato interativo e educativo de suas apresentações. Com forte envolvimento familiar, incluindo a participação ativa da filha do casal, o grupo busca proporcionar experiências musicais enriquecedoras que promovam o encantamento e o desenvolvimento das crianças por meio da arte.

