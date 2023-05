Gabillaud expande sua atuação e passa ter escritório em SP

Há 14 anos no mercado e nascido em Sergipe, o Grupo Gabillaud atua de forma estratégica para a expansão do seu trabalho e da sua marca. Pensando nisso, os empresários contam com um escritório no maior estado do país: São Paulo.

“Expandir a empresa sempre foi um objetivo nosso e, por isso, sempre observamos o cenário nacional. Quando teve início a pandemia, passamos a desenhar essa expansão dentro do nosso modelo estratégico, considerando os mercados mais pujantes nos estados brasileiros. A mudança das necessidades do mercado diante da crise sanitária que o mundo vivia também não passou despercebido. A partir destes pontos, percebemos uma oportunidade de ofertar nossos serviços em São Paulo. Trata-se de um mercado que se encaixa muito bem nos produtos que ofertamos”, explica o especialista em Inteligência Empresarial e sócio-fundador do Grupo Gabillaud, André Gabillaud.

O local escolhido para a abertura do escritório foi a cidade de Campinas, ponto de partida para a presença no mercado paulista. “Escolhemos Campinas por ser um dos centros de São Paulo e será a partir da nossa sede lá que iremos apresentar a nossa expertise de 14 anos no mercado de consultoria, mentoria, ciência de dados e engenharia”, explica o diretor, que completa: “nosso escritório em Campinas é uma base para atendermos todo o Estado, além de empresas de outros locais do país”.

Romper fronteiras

Conquistar espaço em um ambiente tão competitivo motiva o Grupo Gabillaud. “Apesar de uma grande massa nordestina em São Paulo, sabemos que existem barreiras a serem transpostas. São barreiras culturais mesmo. Porém, temos competência técnica e capacidade de atender empresas do mais alto padrão. O Grupo Gabillaud está preparado e motivado para isso, afinal, não são 14 dias de história, são 14 anos. E é a partir de um corpo de profissionais qualificados e competentes que estamos ocupando espaços fora de Sergipe”, ressalta André.

Acreditando no potencial e no resultado do serviço desenvolvido em Sergipe, Bahia, Alagoas e Pernambuco, o grupo leva um novo nível de gestão empresarial para o estado com maior concentração de empresas do país, construindo cultura, qualidade e performance.

