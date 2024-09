Grupo VIDAM reúne comunicadores e apresenta gastronomia do Réveillon 2025

Para antecipar o clima do maior Réveillon de luxo do Brasil, o Grupo VIDAM convidou um seleto grupo de profissionais da imprensa sergipana e influenciadores digitais na noite do dia 16 de setembro. O encontro, realizado no hotel VIDAM, apresentou detalhes exclusivos da gastronomia que será servida no Réveillon VIDAM 2025.

O CEO, Professor Wilson Santos, destacou a sofisticação e qualidade da terceira edição do evento, que contará com shows de Gusttavo Lima, Bell Marques e Tomate, na deslumbrante Ilha do Sol.

A gastronomia ficará a cargo do Vera Buffet, com novidades como sushi do Sushitakeaju e os doces finos da Choco Dani, garantindo uma experiência gastronômica de excelência.

A festa, decorada por Alex Max com o tema “A Magia do Carnaval”, promete um ambiente alegre e sofisticado. Convidados provaram o buffet, vivenciando uma amostra do que será oferecido na grande noite.

Réveillon

Com início às 21h do dia 31 de dezembro, o evento contará com transporte cortesia para as categorias Diamante, Ouro e Prata, gastronomia premium, dois palcos, lounges, camarotes e uma estrutura moderna e exclusiva.

Pré-Réveillon

Também foi anunciado o esquenta da grande virada, que acontecerá no dia 29 de dezembro com o “Axezinho”, de Alexandre Peixe, além de mais duas atrações que serão divulgadas em breve. As vendas começam a partir do dia 25 de setembro.

Tonte e foto Fredson Navarro