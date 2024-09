Grupos de forró animam programação da Segundona do Turista

Na próxima segunda-feira, 30, a partir das 18h, acontece mais uma edição da Segundona do Turista na histórica Rua de São João, no bairro Industrial em Aracaju. O evento é gratuito e aberto para todos os públicos, com apresentações locais de forró tradicional e de quadrilhas juninas.

A programação será aberta por Alex do Acordeon, seguida por Heribas do Forró. Para encerrar com muito arrasta-pé, o grupo Chico Rodrigues e Forró Chic Chic subirá ao palco.

A Segundona do Turista é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), em parceria com o Centro Social e Cultural São João de Deus, e conta com o apoio das secretarias de Turismo (Setur), do Trabalho (Seteem) e da Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom).

Segundona do Turista

A Segundona do Turista tem como objetivo valorizar os artistas locais e descentralizar a cultura, trazendo atrações de todo o estado para uma festa em que o forró e as tradições sergipanas são protagonistas. No País do Forró a festa vai até dezembro, sempre às segundas-feiras.

Foto: Moema Costa