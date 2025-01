Grupos de Reisado realizam apresentações no RioMar Aracaju

RioMar Aracaju, em parceria com a Prefeitura de Laranjeiras, celebra a cultura sergipana

Grupos de Reisado anuncia a chegada dos Reis Magos, com música e dança, e transforma o shopping em palco para divulgação do 50º Encontro Cultural

Reconhecida como berço da cultura sergipana, a cidade de Laranjeiras está pronta para realizar a 50ª edição do Encontro Cultural, um dos maiores eventos do gênero no Brasil. De 5 a 12 de janeiro de 2025, o município se transforma em um verdadeiro palco a céu aberto, celebrando a riqueza de sua herança cultural através de dança, música, teatro e arte.

Com o tema “Isso tudo é louvor! Isso tudo é louvar!”, a edição deste ano busca homenagear as tradições religiosas e artísticas que moldam a identidade cultural de Sergipe, destacando a força da memória coletiva como alicerce de um presente vivo. A realização é da Secretaria de Cultura e Turismo de Laranjeiras, que promove um mergulho nas raízes históricas do estado, conectando-as com a modernidade em cada expressão artística.

Como parte da divulgação do festival, no dia 6 de janeiro, às 16h, o RioMar Aracaju, em parceria com a Prefeitura de Laranjeiras, oferece ao público uma experiência diferenciada. O shopping será palco de apresentações de grupos de Reisado, uma manifestação cultural que celebra o período natalino, o nascimento do Menino Jesus e a homenagem aos Reis Magos. A performance promete encantar os visitantes com músicas e danças tradicionais, trajes coloridos e a simbologia que une fé e folclore.

Serviço

O quê? Apresentação de grupos de Reisado, para divulgação do 50º Encontro Cultural de Laranjeiras.

Quando? Dia 6 de janeiro, às 16h.

Onde? Concentração na Praça de Eventos Mar, seguido de desfile pelos corredores do RioMar Aracaju – Avenida Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio.

Acesso? Gratuito.

Foto Igor Matias – Lotti+Caldas Comunicação