GTA REALIZA RESGATE AÉREO DE UM HOMEM APÓS PASSAR MAL EM TRILHA NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS

O Serviço Aeromédico, o Grupamento Tático Aéreo (GTA), em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (SES) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), atuou neste domingo (2) no resgate de um homem que havia passado mal durante uma trilha em uma área de serra no município de São Domingos.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Itabaiana.

A equipe do GTA foi acionada por volta das 16h, após receber um chamado do Samu para atender a um homem de aproximadamente 50 anos que havia se sentido mal durante uma trilha na serra. A informação inicial indicava exaustão, mas a vítima também relatava dores no peito

Diante do acionamento, a equipe do GTA decolou em direção à região, até o topo da serra. A ocorrência foi considerada de alta complexidade para o pouso da aeronave, devido à característica do vento – enquanto na frente do helicóptero o vento sobe, na parte de trás ele desce –, o que demandou várias tentativas para estabilizar a aeronave e realizar o pouso.

Já em solo, com a vibração da aeronave e o motor ainda ligado, a tripulação desembarcou e conversou com a vítima. O homem foi então transportado para a aeronave, e a equipe comunicou que estava a caminho de Itabaiana. Um dos tripulantes precisou desembarcar e aguardar na serra, em São Domingos.

De São Domingos, a aeronave pousou na rodovia de acesso a Itabaiana, onde a equipe solicitou o apoio da unidade de Suporte Avançado do Samu, que encaminhou a vítima – que ainda relatava dores no peito e no estômago – ao hospital.

Em seguida, o GTA retornou para embarcar o tripulante, que foi recolhido ainda em voo, sem necessidade de pouso.

