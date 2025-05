Guia de turismo: profissão que conecta pessoas, culturas e lugares

Por Hugo Julião*

No dia 10 de maio é comemorado o Dia Nacional do Guia de Turismo, uma data que celebra profissionais essenciais para a valorização dos destinos e da cultura de um país. Mais do que acompanhar visitantes, o guia é quem dá vida às histórias, traduz significados e aproxima pessoas de realidades muitas vezes desconhecidas.

O Brasil já ultrapassou a marca de 37 mil guias de turismo registrados no Cadastur, sistema oficial onde esses profissionais precisam estar cadastrados para exercer legalmente a profissão. Esse número expressivo reforça a importância e o crescimento da atividade no país.

A profissão de guia de turismo tem raízes antigas. Na Grécia Antiga, já havia pessoas que orientavam viajantes em peregrinações ou visitas a locais históricos. No Brasil, o reconhecimento formal da profissão aconteceu com a regulamentação em 1993, mas a atividade já era praticada muito antes, especialmente em cidades históricas e em regiões de grande interesse natural e cultural.

Hoje, o guia de turismo é um agente fundamental para o bom funcionamento da cadeia turística. Ele domina informações sobre a história, geografia, gastronomia e aspectos culturais dos locais onde atua, oferecendo uma experiência completa ao visitante. Além disso, ajuda a manter viva a memória e a identidade dos destinos, promovendo o respeito às tradições locais e à diversidade.

Com o crescimento do turismo no Brasil e no mundo, essa profissão ganhou ainda mais relevância. Os guias não apenas informam, mas acolhem, orientam e garantem segurança e responsabilidade em cada passeio. São também protagonistas no fortalecimento da economia local, ao estimular o consumo de produtos e serviços regionais.

Celebrar o Dia do Guia de Turismo é reconhecer a importância de um trabalho que contribui diretamente para a qualificação do turismo no Brasil. É valorizar profissionais que atuam com responsabilidade, conhecimento e sensibilidade, e que ajudam a transformar cada viagem em uma experiência que permanece viva na memória de quem visita um destino.

*Hugo Julião é jornalista, radialista, publicitário, diretor do portal Aracaju Magazine e diretor de Captação de Eventos da Setur-SE