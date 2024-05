Guia Michelin: confira os melhores restaurantes do Rio e São Paulo

divulgou os melhores restaurantes de sua edição brasileira, que abrange apenas as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Seis restaurantes foram premiados com duas estrelas, dos quais três mantiveram sua posição da edição anterior do guia, em 2020, e três foram adicionados este ano. Outros 15 restaurantes receberam uma estrela, sendo que oito já estavam na lista.



Guia Michelin, edição de 1990

Confira os melhores restaurantes do Rio e São Paulo

⭐⭐ D.O.M. (São Paulo)

⭐⭐ Evvai (São Paulo) (incluído em 2024)

⭐⭐ Lasai (Rio de Janeiro) (incluído em 2024)

⭐⭐ Oro (Rio de Janeiro)

⭐⭐ Oteque (Rio de Janeiro)

⭐⭐ Tuju (São Paulo) (incluído em 2024)

⭐ Cipriani (Rio de Janeiro)

⭐ Fame Osteria (São Paulo) (incluído em 2024)

⭐ Huto (São Paulo)

⭐ Jun Sakamoto (São Paulo)

⭐ Kan Suke (São Paulo)

⭐ Kazuo (São Paulo) (incluído em 2024)

⭐ Kinoshita (São Paulo)

⭐ Kuro (São Paulo) (incluído em 2024)

⭐ Maní (São Paulo)

⭐ Mee (Rio de Janeiro)

⭐ Murakami (São Paulo) (incluído em 2024)

⭐ Oizumi Sushi (São Paulo) (incluído em 2024)

⭐ Picchi (São Paulo)

⭐ San Omakase Room (Rio de Janeiro) (incluído em 2024)

⭐ Tangará Jean-Georges (São Paulo) (incluído em 2024)

Veja o significado das estrelas:

⭐ uma cozinha de grande nível, que vale a pena parar na viagem

⭐⭐ uma cozinha excepcional, que vale um desvio na rota

⭐⭐⭐ uma cozinha única, que justifica a viagem para o estabelecimento.

O Brasil ainda não possui restaurantes com três estrelas.

Turismo mundial deve retomar em 2024 o fôlego da era pré-Covid

Um relatório do Fórum Econômico Mundial, divulgado nesta terça-feira (21), revela que o mercado mundial do turismo deverá retornar aos níveis pré-Covid ao longo de 2024. O abrandamento das restrições e a demanda reprimida são identificados como os principais fatores para esse crescimento. Com a reabertura das fronteiras e o aumento do desejo de viajar, o turismo entre as nações está projetado para impulsionar o PIB global. A expectativa é que se alcancem os mesmos patamares observados antes de 2020, quando a pandemia paralisou o setor.



O estado de São Paulo é a porta de entrada do maior número de estrangeiros no Brasil. Na foto, vista aérea da capital com o Parque do Ibirapuera em destaque // Crédito: Divulgação/ Casacor

Conforme o relatório, o Brasil ocupa a 26ª posição entre as principais economias no desenvolvimento do setor de viagens. É o único país latino-americano entre os 30 mais bem colocados, tendo subido oito posições desde 2019, superando assim o patamar de antes da pandemia. Estados Unidos, Espanha, Japão, França e Austrália, nesta ordem, encabeçam o ranking.



Estados Unidos lideram o ranking dos países que mais recebem turistas estrangeiros. Na foto, o Central Park, em Nova Iorque // Crédito: Pixabay

Veja a lista completa dos 30 primeiros países mais bem colocados:

Estados Unidos Espanha Japão França Austrália Alemanha Reino Unido China Itália Suíça Canadá Portugal Cingapura Coreia do Sul Áustria Países Baixos Dinamarca Emirados Árabes Unidos Suécia Finlândia Grécia Indonésia Bélgica Irlanda Nova Zelândia Brasil Polônia Luxemburgo Turquia Chipre

O Arraiá do Povo e a Vila do Forró vão bombar

O São João de Sergipe deste ano será o maior da história. Com início em 1º de junho e duração de 60 dias, o evento terá mais de 300 atrações que se apresentarão no Arraiá do Povo e na Vila do Forró, localizados na Orla de Atalaia, em Aracaju. Também haverá programação na tradicional Rua São João, no bairro Santo Antônio, na Zona Norte da cidade. A expectativa é que mais de 500 mil pessoas participem desses eventos.



Vista aérea do Arraiá do Povo, em Aracaju // Foto: Arthuro Paganini

Para superar o sucesso alcançado em 2023, o Governo do Estado, através da Setur, divulgou a programação ainda no mês de março de 2024. Sergipe foi o primeiro estado do país a fazê-lo. Segundo Antônio Carlos Franco, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Sergipe (ABIH/SE), a antecipação da programação foi uma decisão acertada, beneficiando não apenas o setor hoteleiro, mas também toda a cadeia econômica. Nesse contexto, Antônio Carlos explica que o setor já tem se movimentado para captar turistas para o estado, especialmente com a oportunidade de explorar os feriadões de São João e São Pedro.

Taste São Paulo Festival, o maior festival gastronômico do mundo

O evento, apresentado pelo Santander Brasil, começa nesta sexta-feira (24), no Parque Villa-Lobos, no Alto de Pinheiros, um dos espaços ao ar livre mais bonitos de São Paulo, repleto de beleza natural e fácil acesso. A área do Taste ocupará mais de 50 mil m² e será realizado de sexta-feira a domingo com término em 9 de junho.



O cantor e instrumentista Mestrinho // Foto: Divulgação

Além de trazer as melhores experiências gastronômicas, apresenta mais de 30 shows de artistas nacionais, incluindo Mestrinho, Mari Froes, Luana Camarah, e o duo NaVaranda. Haverá uma variedade de gêneros musicais, como MPB, jazz, blues, pop rock e forró. Além disso, uma novidade deste ano são as apresentações itinerantes, que levarão música e descontração por todo o espaço do festival. Confira a programação aqui.

Antigo Othon Palace Hotel de BH passará por um retrofit completo

Belo Horizonte ganhará um novo espaço revitalizado como parte do projeto de renovação do Hipercentro: o Afonso Pena 1050, localizado no prédio que abrigou o Othon Palace Hotel por décadas. Fechado desde 2018, quando completou 40 anos, o edifício é conhecido por sua imponente estrutura em frente ao Parque Municipal da cidade.



Antigo Othon Palace Hotel // Foto: Pablo Gomide / Divulgação

A revitalização, desenvolvida pela Play Arquitetura em parceria com a Ar.Lo Arquitetos, visa transformar o local em um dos projetos de ocupação mais inovadores e inclusivos da cidade. Para isso, o prédio passará por um retrofit completo. Os 19 andares, que antes abrigavam quartos de hotel, serão transformados em uma variedade de novos espaços. Haverá apartamentos e flats de 1, 2 e 3 dormitórios, além de quartos de hotel. Também serão criadas áreas abertas ao público, como bares, cafés, restaurantes, espaços de coworking, áreas para eventos e um rooftop com piscina.

Azul oferta voos internacionais a partir do Aeroporto de Jacarepaguá

A Azul anunciou que os clientes do Aeroporto de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, poderão viajar para Lisboa, Paris, Orlando, Fort Lauderdale e Curaçao com apenas um único bilhete aéreo. Isso significa que os passageiros terão suas bagagens despachadas até o país de destino, permitindo mais agilidade quando estiverem nos aeroportos internacionais. Essas conexões só serão válidas para quem for viajar na classe econômica.



Aeroporto de Jacarepaguá // Foto: Arne Müseler / arne-mueseler.com / CC-BY-SA-3.0

A partir de junho, os voos estarão disponíveis com conexão no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP). Em julho, as conexões começam também no Aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. Os voos serão realizados no avião Cessna Grand Caravan, operado pela Azul Conecta. As vendas para os destinos internacionais já estão disponíveis no site da Azul, na Central de Vendas ou por meio das agências de viagens parceiras da companhia.

Bariloche espera a chegada de 50 mil brasileiros na temporada de inverno

A cidade argentina de Bariloche está se preparando para receber cerca de 50 mil turistas brasileiros, ávidos por vivenciar experiências na neve. Com expectativas elevadas para esta temporada de inverno, a cidade já registrou uma nevasca histórica, ocorrida antes do previsto. A chegada antecipada do inverno surpreendeu a todos, com uma nevasca na primeira semana de maio que acumulou quase 50 centímetros de neve em alguns bairros e mais de 2 metros no topo dos morros.



Nevasca em Bariloche // Divulgação

Bariloche se consolidou como o destino preferido dos brasileiros, oferecendo uma ampla variedade de atividades de lazer. Os visitantes podem desfrutar de uma gastronomia sofisticada e se aventurar em esportes na neve, como esqui e snowboard. As perspectivas para o setor hoteleiro são promissoras, com uma ocupação média prevista de 70% para o mês de julho.