Gustavo Franco, ex-presidente do BC, ministra Aula Magna online e gratuita sobre economia

O especialista, um dos criadores do Plano Real, participa do lançamento do curso Economia no Dia a Dia, promovido pela Ser Educacional

No dia 10 de setembro, às 17h, a Ser Educacional, mantenedora da UNINASSAU, UNAMA, UNINORTE, UNG e UNI7, realiza a Aula Magna de lançamento do curso “Economia no Dia a Dia: Conceitos econômicos para ajudar o seu desenvolvimento profissional”. A aula é conduzida por Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central, mestre em Economia pela PUC-RJ e PhD pela Universidade de Harvard, e um dos criadores do Plano Real.

O economista compartilha sua experiência com interessados no tema. O encontro, que acontece pelo Youtube busca aproximar o público dos principais conceitos econômicos. A iniciativa promove conhecimento e amplia a compreensão sobre a área.

De acordo com João Cláudio Arroyo, economista, pró-reitor de Pesquisa e Extensão da UNAMA e Exponser do curso, um dos maiores desafios do país é a economia, mas a economia entendida a partir do cotidiano, dos juros, inflação, desemprego, oportunidades, sobretudo a busca de soluções sustentáveis.

“O conhecimento é uma ação reparadora e coletiva. Nos permite entender a realidade, a desigualdade social e evoluir para um futuro promissor. É de grande importância o lançamento desse projeto que traduz os conceitos econômicos para aplicação prática e sustento de famílias brasileiras, além de ser obrigatório para a formação de todos os profissionais de nível superior”, conclui.

O evento é gratuito e para participar é só acessar o canal @Gokursos no YouTube, às 17h. O curso é oferecido pela Ser Educacional. No dia da aula magna, serão passadas todas as informações sobre o formato do curso, carga horária, como fazer a inscrição e qual plataforma de transmissão.

Ascom Uninassau