Halloween do Chá promete noite temática com música e concurso de fantasias em Aracaju

Evento acontece nesta sexta-feira, 31, a partir das 17h; Ygor Raniere, JP Souto e DJ Gibby são as atrações

Recém-inaugurado, o Chá das Cinco já vem se destacando como um dos espaços mais charmosos e badalados da capital sergipana. Com apenas um mês de funcionamento, o bar conquistou o público com sua proposta sofisticada, carta de drinks autorais e uma programação musical que valoriza experiências únicas. Para celebrar essa fase de sucesso, a casa realiza o Halloween do Chá, que acontece nesta sexta-feira, 31, tradicionalmente a partir das 17h.

A noite promete ser uma mistura de mistério e diversão, com direito a decoração temática, fantasias criativas e muita música boa. O DJ Gibby, residente da casa, e os cantores Ygor Raniere e JP Souto, comandam o som, garantindo uma trilha sonora envolvente que vai até a madrugada.

Um dos pontos altos da festa será o concurso de fantasias, que vai premiar as produções mais originais e autênticas da noite. Mas fique tranquilo, a fantasia não é obrigatória.

Com ambientação elegante e atmosfera vibrante, o Halloween do Chá promete consolidar o Chá das Cinco como um dos novos pontos altos da cena noturna de Aracaju, reunindo estilo, boa música e diversão na medida certa.

Os ingressos do Halloween do Chá já estão à venda e podem ser adquiridos por meio do Sympla (https://www.sympla.com.br/evento/halloween-do-cha/3180856?d=linkdabio). O valor é R$ 87 (2° lote). Mais informações pelo telefone 79 99914-2866.

Texto e foto NV Assessoria