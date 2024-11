Happy Friday RioMar segue até domingo com ofertas imperdíveis

RioMar Aracaju promove a maior e mais aguardada promoção do ano com horário A tão aguardada campanha Happy Friday do RioMar Aracaju iniciou nesta sexta-feira (29) e segue até o domingo, 1ª de dezembro, descontos imperdíveis de até 70%. Uma oportunidade imperdível para o consumidor antecipar as compras de Natal ou adquirir um desejo de consumo, em condições especiais.

Durante os três dias de promoção, os clientes encontrarão ofertas que contemplam uma ampla variedade de segmentos, como moda, calçados, acessórios, eletroeletrônicos, decoração, utilidades para o lar, beleza e perfumaria, além de gastronomia e serviços. Vale ressaltar o mix de lojas ofertado pelo shopping, que garante uma excelente opção de compras para o consumidor.

Para facilitar o acesso e oferecer mais comodidade ao público, o empreendimento ampliou o horário de funcionamento durante o período da promoção, garantindo tempo extra para que os consumidores aproveitem ao máximo as ofertas e serviços disponíveis.

Sexta-feira (29/11): Americanas e Le Biscuit (das 7h às 23h) l GBarbosa (8h às 23h) l Âncoras e megalojas (das 9h às 22h) l Alimentação, lazer e lojas (das 10h às 22h);

Sábado (30/11): GBarbosa (8h às 23h) l Americanas e Le Biscuit (das 8h às 22h) l Âncoras e megalojas (das 9h às 22h) l Alimentação, lazer e lojas (das 10h às 22h);

Domingo: GBarbosa (9h às 21h) l Americanas, Le Biscuit, alimentação e lazer (das 12h às 21h) l Âncoras e megalojas (das 13h às 21h) l lojas e quiosques (das 14h às 20h).

Além das ofertas atrativas, o shopping também disponibiliza facilidades para tornar a experiência de compra ainda mais prática. Por meio do App RioMar Aracaju, os clientes podem acessar toda a programação natalina, conferir horários de funcionamento e conteúdos exclusivos, efetuar reserva de restaurantes e cabelereiro, pagar estacionamento e aproveitar outras funcionalidades que otimizam a visita ao centro de compras.

Foto João Soares

Lotti+Caldas Comunicação