Hapvida apresenta nova marca e reforça compromisso com a saúde de qualidade no Brasil

No ano em que completa 80 anos, a Hapvida NotreDame Intermédica está de cara nova. Agora, simplesmente Hapvida, a maior empresa de saúde e odontologia da América Latina apresenta a evolução da sua marca para reforçar a transformação ao longo do tempo: ela cresceu, tornou-se mais moderna e está pronta para as próximas décadas. A nova identidade visual passa a ser utilizada em todo o Brasil a partir do dia 19 de fevereiro.

“A transformação que promovemos na vida das pessoas é a mesma que experimentamos agora como empresa. A nova marca simboliza nossa atitude de cuidar e nossa busca constante por excelência. Esse momento reforça o propósito que nos conduz há oito décadas e continuará no futuro: oferecer saúde de qualidade”, destaca o presidente da Hapvida, Jorge Pinheiro, que complementa: “A evolução da marca representa ainda o caminho que a empresa pretende trilhar daqui para frente, com ampliação da rede e garantia de democratização do acesso a um atendimento de referência em todo o país”, afirma.

A criação da nova marca teve como desafio aprimorar o desenho que melhor representasse a unificação da operação da empresa e um projeto de expansão da rede própria integrada de atendimento pelo Brasil. Para atingir esse objetivo, a equipe envolvida na criação realizou uma pesquisa com executivos da empresa, médicos, corretores e beneficiários, além de fazer uma análise de mercado.

Como resultado, a marca principal passa a ser Hapvida. O símbolo, utilizado na logo desde 2015, permanece, porém ganha um desenho mais moderno, com uma leve proximidade, assimetria e organização. A tipografia manteve o desenho, mas o nome ganhou uma letra capitular, o “H”, representando a história, a força e o crescimento observado ao longo do tempo.

“Preservamos nossas cores e elementos que simbolizam a experiência e o sorriso de cada pessoa que cuidamos. A nova marca reflete nosso compromisso com a missão de salvar vidas e a importância da empresa para a saúde dos brasileiros. Esse novo capítulo é fruto do trabalho, dedicação e paixão que nos move. Assim como nossa jornada de 80 anos, nossa marca continuará refletindo a grandeza do nosso propósito. Como explica nosso novo lema, um ‘Sinal que a sua vida pede Hapvida’”, aponta a vice-presidente de Marketing e Odontologia da companhia, Jaqueline Sena.

Sobre a Hapvida

Com cerca de 80 anos de experiência, a Hapvida é hoje a maior empresa de saúde integrada da América Latina. A companhia, que possui mais de 69 mil colaboradores, atende quase 16 milhões de beneficiários de saúde e odontologia espalhados pelas cinco regiões do Brasil.

Todo o aparato foi construído a partir de uma visão voltada ao cuidado de ponta a ponta, a partir de 87 hospitais, 77 prontos atendimentos, 341 clínicas médicas e 291 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial, além de unidades especificamente voltadas ao cuidado preventivo e crônico. Dessa combinação de negócios, apoiada em qualidade médica e inovação, resulta uma empresa com os melhores recursos humanos e tecnológicos para os seus clientes.

Texto e foto assessoria