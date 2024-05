Hapvida encerra 1º trimestre de 2024 com trajetória de crescimento e Ebitda de R$ 1 bi

Empresa registra menor taxa de sinistralidade desde 2022 e supera as 800 unidades próprias

A Hapvida NotreDame Intermédica, maior operadora de saúde da América Latina em número de beneficiários com cerca de 16 milhões de vidas, apresentou resultados do primeiro trimestre de 2024 (1T24) com desempenho que comprova a consistência de seu modelo de negócio.

A companhia, que tem ações listadas em bolsa como HAPV3, encerrou o período com crescimento de 3,9% em receita líquida, que passou de R$ 6,72 bilhões no primeiro trimestre de 2023 para R$ 7,0 bilhões no mesmo período deste ano. Quando a comparação é com o trimestre anterior, de outubro a dezembro de 2023, o incremento foi de 0,8%.

Considerado um dos mais importantes índices do setor de saúde, a sinistralidade caiu para 68,0%. No último balanço divulgado pela companhia referente ao quarto trimestre de 2023, o índice foi de 69,3%. “O comportamento da Sinistralidade Caixa, nosso principal indicador operacional, surpreende até o movimento sazonal e se torna o melhor desde a fusão com a NotreDame Intermédica em 2022”, afirmou Jorge Pinheiro, CEO da Companhia.

Com a adequada gestão das despesas, o Ebitda ajustado (soma dos lucros da empresa antes de subtrair os juros, impostos, depreciação e amortização) ultrapassou a marca histórica de R$ 1 bilhão, alta de cerca de 60% na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. “A geração de caixa robusta e a desalavancagem contínua reforçam a trajetória consistente dos negócios da Companhia”, afirmou Pinheiro. O número de beneficiários ficou praticamente estável na relação trimestral, caindo 0,8%, mantendo-se na casa dos 15,8 milhões de vidas.

Outra boa notícia é a redução da alavancagem da empresa. A dívida líquida passou de R$ 7,5 bilhões no primeiro trimestre do ano passado para os atuais R$ 4,4 bilhões, o que representa uma redução de 41,3% e coloca a relação dívida líquida/Ebitda Ajustado em 1,13x. No trimestre anterior, o índice havia ficado em 1,38x.

A empresa fechou o trimestre com 801 unidades assistenciais próprias e acessíveis aos nossos beneficiários em todo o país, sendo 86 hospitais, 76 unidades de pronto atendimento, 345 clínicas e 294 unidades de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial.

Sobre a Hapvida NotreDame Intermédica

Com 78 anos de experiência a partir das aquisições durante sua história no país, a Hapvida NotreDame Intermédica é hoje a maior empresa de saúde e odontologia da América Latina. A companhia, que possui mais de 66 mil colaboradores, atende cerca de 16 milhões de beneficiários de saúde e odontologia e tem à disposição a maior rede própria de atendimento com um sistema integrado que conecta as unidades das cinco regiões do país. Todo o aparato foi construído a partir de uma visão abrangente e integrada, voltada ao cuidado da saúde por meio de 86 hospitais, 76 unidades de pronto atendimento, 345 clínicas e 294 unidades de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial, além de unidades especificamente voltadas ao cuidado preventivo e crônico. Dessa combinação de negócios, apoiada em qualidade médica e inovação, resulta uma empresa com os melhores recursos humanos e tecnológicos para os seus clientes.

Webcast Apresentação de Resultados 1T24 Hapvida NotreDame Intermédica – 15/05, às 13h30. Para acessar, basta clicar no link https://ri.hapvida.com.br

