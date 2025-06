Hapvida inaugura no Recife o novo hospital de alta complexidade Ariano Suassuna

A unidade, referência em Ortopedia e Traumatologia, inicia atendimento ao público a partir do dia 30

A Hapvida inaugurou, em 16 de junho, o Hospital Ariano Suassuna, no Recife, um marco na expansão da assistência hospitalar da empresa na região. A nova unidade conta com 13 andares e faz parte do investimento de R$ 2 bilhões, por todo o Brasil, anunciado pela companhia no ano passado – no equipamento, foram aplicados cerca de R$ 250 milhões. A estrutura é vocacionada para atender casos de média e alta complexidade, com foco especial em Ortopedia e Clínica Médica.

Localizado na Zona Norte do Recife – região com uma das maiores densidades populacionais da cidade e crescente demanda por serviços de saúde especializados – o Ariano Suassuna, o maior hospital da rede no Norte/Nordeste, vem suprir uma lacuna histórica na oferta de atendimentos de alta complexidade.

O hospital inicia as operações no dia 30 de junho com 70 leitos de enfermaria, podendo chegar a 172, conforme a evolução da demanda, e 20 de UTI adulto. Também estarão disponíveis, nessa fase, quatro salas cirúrgicas e dez consultórios – desses, sete serão destinados a pronto atendimento em Ortopedia e três exclusivos para atendimento em Clínica Médica para beneficiários dos planos Pleno e Mix –, com capacidade projetada para nove salas e 20 consultórios.

A unidade inclui parque diagnóstico completo – com tomografia, ressonância magnética, raio-X, mamografia, densitometria, endoscopia, colonoscopia e análises clínicas – além de centro cirúrgico de ponta, serviços de hemodinâmica e uma ala premium para atendimento PPO e particular.

De acordo com o presidente da Hapvida, Jorge Pinheiro, a construção da nova unidade responde ao crescimento do número de beneficiários na região metropolitana do Recife e à necessidade de estruturas ainda mais modernas e eficientes. “O Hospital Ariano Suassuna reforça nosso compromisso com a qualidade. É um passo importante na ampliação da capacidade hospitalar na região”, afirma.

Ao todo, 362 empregos diretos e indiretos estão sendo gerados. A unidade também possui um papel estratégico, auxiliando no equilíbrio dos atendimentos da rede regional, com uma ampla capacidade de absorção dos atendimentos de urgência, que antes ficavam concentrados no Hospital Espinheiro, além de cirurgias e internações, eficiência no giro de pacientes e qualidade assistencial.

A inauguração ocorre no dia em que Ariano Suassuna, que dá nome ao hospital, completaria 98 anos – uma homenagem a seu legado e à sua visão esperançosa da vida.

“O Hospital Ariano Suassuna vai transformar o cenário da saúde no Recife ao ampliar o acesso à alta complexidade, oferecer um atendimento ainda mais ágil, seguro e acolhedor. Essa é uma entrega importante para a saúde da nossa população”, destaca Alain Benvenuti, vice-presidente de Operações da Hapvida.

Reconhecimento de marca

Recentemente a Hapvida foi eleita a marca mais lembrada pelos pernambucanos, alcançando o primeiro lugar na categoria “Plano de Saúde” do JC Recall de Marcas 2025. Além disso, a operador também conquistou o primeiro lugar no segmento Plano de Saúde, na categoria Saúde da edição 2025 do Marcas Que Eu Gosto.

Ampliação da rede própria

A nova unidade integra um plano robusto de investimentos da companhia para os anos de 2025 e 2026. Só em Pernambuco, os aportes ultrapassam R$ 258 milhões, incluindo também R$ 8,8 milhões destinados à ampliação da rede assistencial voltada ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Serão inauguradas unidades especializadas no Recife e em Paulista, além de uma nova clínica médica já entregue em Olinda. Em nível nacional, os investimentos da Hapvida somam R$ 2 bilhões e fazem parte da estratégia de expansão e verticalização da empresa, com foco em inovação tecnológica e ampliação da rede própria.

Sobre a Hapvida

Com cerca de 80 anos de experiência, a Hapvida é hoje a maior empresa de saúde integrada da América Latina. A companhia, que possui mais de 71 mil colaboradores, atende quase 16 milhões de beneficiários de saúde e odontologia espalhados pelas cinco regiões do Brasil.

Todo o aparato foi construído a partir de uma visão voltada ao cuidado de ponta a ponta, a partir de 87 hospitais, 78 prontos atendimentos, 351 clínicas médicas e 299 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial, além de unidades especificamente voltadas ao cuidado preventivo e crônico. Dessa combinação de negócios, apoiada em qualidade médica e inovação, resulta uma empresa com os melhores recursos humanos e tecnológicos para os seus clientes.

Texto e foto assessoria